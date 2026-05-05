Scrisoarea actorului Marius Manole către PSD, înainte de votul moțiunii:Sunt în partid și oameni buni. Dărâmați linia întâi, îndrăzniți

1 minut de citit Publicat la 12:36 05 Mai 2026 Modificat la 12:44 05 Mai 2026

Actorul Marius Manole. Foto: Agerpres

Actorul Marius Manole face un apel la parlamentarii PSD, pe ultima sută de metri, să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. De asemenea, celor „din linia a doua și a treia” a partidului, actorul le solicită să reformeze din temelii formațiunea politică.

„Dragă PSD,

România are nevoie de tine.

România are nevoie de o alternativă reală.

România a avut întotdeauna nevoie de PSD - dar de un PSD reformat.

Un PSD format din oameni cinstiți, care chiar vor binele oamenilor. Un partid care își respectă doctrina și care e, cu adevărat, de stânga.

Sunt convins că, dincolo de liderii pe care îi vedem - și da, știm cu toții cum sunt - există în PSD oameni buni. În linia a doua, a treia. Oameni care au intrat în politică din dorința de a face ceva, dar care încă nu sunt lăsați.

Poate că a venit momentul.

Poate că e momentul să dărâmați linia întâi. Cu toată garda veche. Cu toate reflexele care v-au ținut pe loc. Și să deveniți, în sfârșit, alternativa pe care o așteaptă o țară întreagă.

Nimeni nu are o problemă cu PSD ca idee.

Problema este cu cei care l-au condus ani la rând, care au îndatorat țara, care au construit rețele de dependență, baroni locali și mecanisme care acum vă țin captivi.

Acea rețea vă ține în chingi. Și vă face să reacționați așa cum reacționați.

Dar puteți rupe asta.

Reformați-vă.

Îndrăzniți.

România are nevoie de voi - dar de voi cei care încă nu se văd.

Mâine poate fi primul pas”, a scris Marius Manole, luni, pe Facebook.