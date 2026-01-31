Ședință la PSD. Liderii partidului se întâlnesc ca să discute despre bugetul pentru 2026 și înlocuitorii demisionarilor

O ședință a Consiliului Politic Național al PSD are loc, duminică seară, la Vila Lac. Liderii partidului se întâlnesc ca să discute despre bugetul pentru anul 2026, dar și pentru a stabili președinții interimari de la organizațiile Sectoarelor 2, 4 și 6 din Capitală, după demisiile anunțate de Rodica Nassar, Gabriel Mutu și Andrei Trocan, relatează Agerpres.

Ședința conducerii PSD va începe de la ora 17:00. Principalul subiect de pe agendă îl reprezintă prioritățile legislative ale partidului, având în vedere că luni începe prima sesiune parlamentară din acest an, au declarat pentru Agerpres surse social-democrate.

Se va discuta, de asemenea, despre propunerile pe care miniștrii PSD le vor susține în Guvern la elaborarea bugetului de stat pe acest an, dar și despre criza din Coaliția de guvernare.

Tot în această ședință vor fi desemnați președinții interimari ai PSD Sector 2, Sector 4 și Sector 6, după ce Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu și-au dat demisia din funcțiile de președinți ai acestor organizații.