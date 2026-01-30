Bolojan susţine că PSD nu i-a cerut niciodată demisia în coaliţie. "Nu voi susține o formulă de guverne minoritare"

Ilie Bolojan, prim-ministrul României, la Palatul Victoria, în timpul unei conferinţe de presă. Sursa foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri, într-un interviu oferit pentru g4media.ro, că PSD nu i-a cerut niciodată demisia în coaliţie şi că analizează posibilitatea de a cere un vot de încredere în cadrul Partidului Național Liberal (PNL), pe fondul tensiunilor și atacurilor din interiorul partidului. În schimb, șeful Executivului a subliniat că nu ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în coaliția de guvernare, precizând că sprijinul pentru Guvern se măsoară prin voturile din Parlament. Totodată, Bolojan a exclus susținerea unei formule de guvern minoritare, argumentând că o astfel de soluție nu ar transmite un semnal de stabilitate către creditorii externi.

Referitor la criticile venite din partea PSD, prim-ministrul a precizat că acestea nu sunt formulate în cadrul coaliției și că, în discuțiile interne, activitatea lui nu este contestată. Ilie Bolojan a descris drept "neprincipială" discrepanța dintre tonul cooperant al negocierilor din interiorul coaliției și mesajele publice ulterioare ale unor lideri social-democrați, care, potrivit acestuia, adoptă o retorică similară celei din opoziție.

"Este foarte, dacă aș putea spune neprincipial, ca în discuții din interiorul coaliției, în ședințe, lucrurile să se desfășoare relativ normal, să cazi de acord asupra unor aspecte și după aia să vezi după două-trei zile în comunicarea publică că lucrurile par total diferite, să vezi linii de atac care să încerce să meargă pe o linie a opoziției din interiorul guvernării", a spus Ilie Bolojan, în contextul unei întrebări legate de o eventuală discuție cu Sorin Grindeanu, privind atacurile repetate ale PSD la adresa sa.

Prim-ministrul României a mai declarat că Guvernul nu poate proiecta încredere în viitor și predictibilitate în măsuri de ajustare care să crească încrederea partenerilor externi fără stabilitate politică.

"Dacă nu proiectăm această stabilitate, nu facem decât să plătim dobânzi inutile în plus, pentru că investitorii sunt îngrijorați. Deci, eu nu voi susține o formulă de guverne minoritare. Dar, răspunzând săptămâna trecută la o întrebare generală, am fost întrebat despre o posibilă guvernare minoritară. Și am spus și asta nu ține de mine și nu e dorința mea, că da, în anii următori, într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil, indiferent cine va fi premier, la un moment dat se poate ajunge la o guvernare minoritară.

Dar, asta nu este de dorit și nu cred că este bine pentru România. Cât timp partidele înțeleg că responsabilitatea față de țara noastră este prima noastră obligație astăzi", a mai precizat şeful Executivului în cadrul interviului oferit astăzi.

Dan Tăpălagă, jurnalist: Sunteți contestat, domnule Bolojan, de partenerul de coaliție, de PSD. Liderii PSD atacă în valuri guvernarea și în special pe dumneavoastră, dar sunt și voci în interiorul PNL, partidul pe care îl conduceți, care vă contestă. Partenerii externi se întreabă pe bună dreptate, dacă această coaliție mai funcționează și prima întrebare este dacă luați în calcul să cereți în partid, înainte de toate, un vot de încredere?

Ilie Bolojan: Poate fi luată o astfel de decizie, dar asta se va tranșa în perioada imediat următoare. Acum ce trebuie înțeles când iei măsuri de ajustare fiscală, care înseamnă efecte de contracție economică, care înseamnă inclusiv anumite creșteri de prețuri la produse, în mod evident nu te poți aștepta să-ți crească cota de încredere. Asta este o situație care se întâmplă peste tot în lume.

Dan Tăpălagă, jurnalist: Cota încredere în public, dar noi vorbim aici de propriu partid și de propria coaliție. Ei vă contestă.

Ilie Bolojan, premierul României: Cota de încredere în public. Asta se reflectă în mod evident și în percepția pe care partidele o au vizavi de modul în care ar trebui să se raporteze la aceste lucruri. Și atunci există o tendință de a fugi din poza de responsabilitate și există tendința de a căuta responsabili. Este cea mai simplă operațiune. Problema nu este să stai pe un post sau altul, pentru că, indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân, iar rezolvarea lor este de natură a face ca cei care sunt pe poziții să trateze lucrurile cu mare responsabilitate, inclusiv asumându-și critici, nemulțumiri.

Dan Tăpălagă, jurnalist: Deci, luați în calcul să solicitați un vot de încredere în partid. N-ar fi o premieră. Au mai făcut-o și alți lideri.

Ilie Bolojan, premierul României: Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al partidului, am cerut două voturi de încredere și în condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă.

Dan Tăpălagă, jurnalist: Dar în coaliție? Veți solicita un vot de încredere tocmai pentru a clarifica lucrurile? Cine vrea să meargă mai departe cu premierul Ilie Bolojan, cine nu vrea.

Ilie Bolojan, premierul României: În coaliție votul de încredere e acordă întotdeauna printr-o manieră de tip parlamentar și să știți că în momentul în care vii cu un proiect de lege, vii cu angajare a răspunderii, sprijinul pentru guvern sau altul se vede în acele condiții. De asemenea, în discuțiile din coaliție, niciodată nu s-a pus problema unor aspecte legate de premier. Dar v-am spus, eu niciodată nu m-am agățat de această funcție și nu problema care ține de mine este cea mai importantă. V-am spus, problemele sunt legate de situația reală a României, iar soluțiile trebuie asumate cu responsabilitate și cu siguranță pe termen scurt, cei care le pun în practică nu vor fi aplaudați la scenă deschisă. Aceasta este realitate.

Dan Tăpălagă, jurnalist: Ați avut curiozitatea să discutați cu liderul PSD, Sorin Grindeanu și să-l întrebați de ce vă subminează poziția în mod constant?

Ilie Bolojan, premierul României: Am avut discuții cu toți președinții de partide pe tema funcționării coaliției, inclusiv cu domnul Grindeanu. Și cum să vă spun aici e o problemă pur și simplu de responsabilitate și de seriozitate. În momentul în care ești într-o coaliție, în momentul în care ai un plan de guvernare care prevede anumite lucruri explicite, înseamnă că ai știut la ce te angajezi și la care sunt soluțiile pentru România.

Normal că pe parcursul punerii în practic acestor soluții pot apărea tot felul de probleme, tot felul de reacții care nu vin în sprijinul acelor soluții. Dar neexistând niște formule magice în care să rezolvi probleme fără să deranjezi pe nimeni, se pune problema angajării acestei responsabilități. Și v-am spus, este foarte, dacă aș putea spune neprincipial, ca în discuții din interiorul coaliției, în ședințe, lucrurile să se desfășoare relativ normal, să cazi de acord asupra unor aspecte și după aia să vezi după două-trei zile în comunicarea publică că lucrurile par total diferite, să vezi linii de atac care să încerce să meargă pe o linie a opoziției din interiorul guvernării.

Din punctul meu de vedere, faptul că noi în comunicarea publică, partidele, eu am evitat asta și cred că ați văzut în toată această perioadă, potențăm conflicte, lansăm critici unii împotriva altora, crezând că în felul acesta vom recupera electoral sau vom fugi din zona de responsabilitate, nu ajută coaliția per ansamblu, nu ajută guvernul per ansamblu ca percepție de stabilitate, de cotă de încredere.

Pentru că în condițiile în care vezi tot timpul știri, declarații, ce vom face, cum vom face, nu vezi o minimă responsabilitate, o minimă solidaritate politică care este absolut necesară în aceste lucruri, nu poți să te aștepți că cetățenii își vor acorda încrederea în noi în anii următori, ne vom recâștiga încrederea. Dacă noi nu ne respectăm între noi, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm înțelegerile și să existe un comportament principial, eu nu cred că cetățenii vor premia aceste comportamente. Și e păcat că câștigă cei care nu fac nimic pentru a duce România într-o direcție bună.