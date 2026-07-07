Şeful AEP a explicat de ce alegerile anticipate nu pot fi organizate acum. "Un asemenea calendar astăzi este imposibil de respectat"

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu. sursa foto: Agerpres

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, susține că întregul calendar electoral ar trebui scurtat în cazul în care ar fi convocate alegeri anticipate, dar că Guvernul nu ar putea adopta ordonanța de urgență necesară în acest sens, conform Agerpres.

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți la sediul AEP, Țuțuianu a subliniat că, potrivit articolul 89 coroborat cu articolul 63 din Constituție, președintele poate dizolva Parlamentul, consecința fiind convocarea alegerilor anticipate, care trebuie să aibă loc în cel mult trei luni.

"Legea 208/2015, care este actul normativ de bază, a fost gândită pentru alegeri la termen. Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar, ca cel prevăzut de Legea 208/2015, astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegere anticipate, pentru că, pe de o parte, ar trebui să scurtăm foarte mult termenele", a precizat Țuțuianu.

El a menționat că scurtarea termenelor implică adoptarea unui act normativ, însă Parlamentul nu lucrează în prezent, iar Guvernul nu poate adopta ordonanțe de urgență. Totodată, ar fi necesare cel puțin cinci hotărâri de guvern.

"Cu alte cuvinte, ca să ne încadrăm pe termenele existente azi în Legea 208, în ziua când s-a dizolvat Parlamentul ar trebui să avem ordonanța și ar trebuit să avem cinci hotărâri de guvern. Și ar însemna să încălcăm toate regulile privind transparența actelor normative respective. Mai sunt și alte aspecte. Legea electorală este o lege organică. Ca urmare, procedura de modificare, de completare, trebuie să aibă în vedere acest lucru", a explicat Țuțuianu.

Probleme de organizare

Potrivit președintelui AEP, constituirea birourilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare ar trebui făcută în termene 'mult mai scurte', ceea ce ridică problema accesului la justiție și a capacității instanțelor de a soluționa eventuale contestații într-un termen foarte scurt.

'Termenul de strângere de semnături ar trebui foarte mult restrâns, sau poate ar trebui să prevedem că la anticipate ar trebui strânse mai puține semnături, pentru că altfel se pune problema că împiedici exercitarea drepturilor electorale, iar o problemă importantă privește secțiile de votare din străinătate. MAE n-ar avea timp suficient să identifice sedii, să încheie contracte, să poată organiza asemenea secții', a spus el.

Țuțuianu a atras atenția și asupra faptului că ar trebui redus timpul necesar înscrierii pentru vot prin corespondență, iar acest lucru ar putea afecta respectarea drepturilor electorale.

'Aș vrea conchid spunând că timpul redus poate afecta pregătirea corespunzătoare a scrutinului electoral, că se pune în discuție stabilitatea legislației electorale prin raportare la standardele Comisiei de la Veneția, că se pune în discuție protecția efectivă a dreptului de vot și a dreptului de a fi ales și, de asemenea, avem probleme cu partea finală, adică organizarea unor alegeri corecte și libere, care să permită accesul neîngrădit al candidaților și cetățenilor la exercițiul dreptului de vot', a subliniat Țuțuianu.

El a exprimat acest punct de vedere în urma unei analize a cadrului normativ, elaborată în contextul discuțiilor referitoare la anticipate.

'Domnul președinte ne-a spus că caută în continuare o soluție de realizare a unei majorități parlamentare, de evitare a alegerilor anticipate și asigurarea guvernării. Dincolo de asta, Autoritatea Electorală Permanentă are niște responsabilități legale, motiv pentru care am pus pe masă colegilor și am finalizat analiza cadrului normativ existent astăzi, în contextul în care am văzut luări de poziție, inclusiv din partea unor parlamentari, care spun că toate lucrurile sunt ok, alegerile pot fi organizate oricând', a afirmat președintele AEP.