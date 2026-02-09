Senatorii PACE - Întâi România anunță că au intrat în grevă japoneză

Declaratie de presa sustinuta de grupul parlamentar PACE - Intai Romania, cu ocazia celor 3 motiuni simple care urmeaza sa fie votate in senatul Romaniei. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Senatorii PACE – Întâi România au anunțat că intră în grevă japoneză și vor purta banderole albe în plen, urmând să nu voteze ordonanțele de urgență. Anunțul a fost făcut luni de liderul grupului parlamentar, Dorin Petrea, relatează Agerpres.

„Este o formă de protest. Nu vrem ca această ţară să fie guvernată şi să fie guvernată foarte prost doar prin ordonanţele de urgenţă. Nu este normal, nu este atributul Guvernului să legifereze în această ţară. Acesta este al Parlamentului. (...) Vrem ca totul să treacă prin Parlament pentru că suntem 464 de parlamentari şi aici putem decide ce este bun din punct de vedere legal. Acum facem această grevă şi vreau să vă anunţ că, pe lângă grevă, vom face absolut tot ce stă în puterile noastre. Vom fi prezenţi, dar nu vom vota (ordonanţele de urgenţă), vom asista, vom lua parte la toate discuţiile (...) şi vom veni cu amendamente. Punctul nostru de vedere va fi 'Prezent. Nu votez!'. Este un vot de blam pe care vrem să-l dăm acestui Guvern”, a afirmat Petrea.

Senatorul a intrat în plen cu un document intitulat „Catalog al Guvernului”, în care, potrivit acestuia, niciun ministru „nu are note de trecere, (...) nu a trecut clasa”. Despre premierul Ilie Bolojan, Petrea a spus că ar avea nota trei.

„Vom face moţiuni simple ori de câte ori aceşti miniştri greşesc, (...) vrem să îi aducem pe membrii Guvernului aici, în Parlament, să dea explicaţii, pentru că poporul suferă de pe urma acestei catastrofe de guvernare. În acest moment avem trei moţiuni simple, care nu au efectul de a da miniştrii afară, dar ele sunt un vot de blam şi, în acelaşi timp, o palmă pe care o dai respectivului ministru”, a adăugat Dorin Petrea.

Liderul senatorilor PACE – Întâi România a precizat că următoarea moțiune simplă va fi depusă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

În același context, senatorul Clement Sava a adus în plen mai multe banane destinate miniștrilor și senatorilor USR, spunând că sunt „pentru potasiu şi alte vitamine de care au nevoie ca să treacă clasa, poate, dacă învaţă bine”.

Plenul Senatului dezbate luni trei moțiuni simple inițiate de Opoziție, referitoare la poziția României față de Acordul UE-Mercosur, precum și moțiuni îndreptate împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, și a ministrului interimar al Educației, premierul Ilie Bolojan.