Senatul a retras proiectul care elimina limitarea de mandate la șefia Academiei Române, după scandalul din Parlament

Ioan-Aurel Pop: “Nu am făcut nicio mașinațiune ca să candidez din nou". Foto: Agerpres

Senatul a decis retragerea din procedura legislativă a proiectului de modificare a Legii Academiei Române, după un scandal politic și reacții critice puternice din Parlament, potrivit Agerpres.

Inițiativa a fost contestată pentru prevederi considerate abuzive, în special eliminarea limitării mandatelor președintelui Academiei.

S-au înregistrat 117 voturi pentru retragere. Senatorul USR Ştefan Pălărie a declarat că el a luat poziţie împotriva acestui proiect, nu faţă de iniţiatori, şi a "lovit cu sete în ideea de a trece fulger legi prin Parlament".

"Dacă nu ar fi existat o reacţie atât de fermă, vehementă, atât în comitetul liderilor, cât şi în spaţiul public, poate că legea asta ar fi trecut, fiind o lege strâmbă. Mă bucur că legea aceasta este retrasă", a spus Pălărie.

El a adăugat că i-au scris zeci de oameni care l-au felicitat pentru luarea de poziţie împotriva acestui proiect.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a precizat că retragerea proiectului a avut loc la iniţiativa sa şi l-a criticat pe Ştefan Pălărie, acuzându-l de "indecenţă şi lipsa de colegialitate".

"Propunerea pe care am retras-o, decizia fiind a mea, este o propunere pe care am formulat-o la solicitarea Academiei Române, după o discuţie cu preşedintele Academiei, la care au participat şi anumiţi senatori care sunt astăzi prezenţi în sală. E o propunere care a respectat toate regulile de colegialitate, care a fost transmisă tuturor liderilor de grup parlamentar", a afirmat Fenechiu.

Potrivit acestuia, Pălărie a făcut "un scandal imens" după 45 de zile de la depunerea proiectului şi că acesta a spus "o serie de minciuni".

Fenechiu a menţionat că la Biroul permanent, după ce s-a discutat despre retragerea iniţiativei, a ajuns o adresă a prezidiului Academiei, care solicită continuarea procedurii cu menţinerea celor două mandate pentru preşedinte.

"Deci, cu alte cuvinte, tot ce au spus cei 49 de senatori a fost că ne dorim ca preşedintele Academiei să aibă două mandate, nimic din toate mizeriile pe care le-a spus un coleg care a fost informat", a adăugat Fenechiu.

Senatoarea PACE - Întâi România Nadia Cerva i-a replicat liderului senatorilor PNL, susţinând că nu a existat nicio consultare pe tema proiectului.

În 3 februarie, senatorul USR Ştefan Pălărie a acuzat PNL, AUR şi PSD că au iniţiat printr-o procedură "care frizează orice logică" trecerea prin Parlament a proiectului de modificare a Legii Academiei Române, susţinând că acesta are prevederi "absolut abuzive şi respingătoare" şi USR se opune adoptării.

"Această lege are cel puţin trei prevederi absolut abuzive şi respingătoare. Pe de o parte, se propune ca mandatul preşedintelui acestei instituţii să nu mai fie limitat la o durată de doi ani de zile. Pare să fie, în momentul de faţă, cu toată stima pentru domnul Aurel Pop şi pentru personalitatea marcantă pe care dumnealui o reprezintă pentru statul român, o lege cu dedicaţie, prin această eliminare a limitării la două mandate pentru exercitarea preşedintelui", a spus atunci Ştefan.

La rândul său, senatorul PSD Robert Cazanciuc, unul dintre iniţiatorii propunerii legislative, a afirmat că proiectul de act normativ stabileşte un cadru legal prin care această instituţie trebuie "să îşi poată face menirea".

Acuzațiile lansate de Ioan-Aurel Pop

În 5 februarie, preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a declarat că nu a făcut "nicio maşinaţiune" pentru obţinerea unui nou mandat şi că, în opinia sa, cei care se împotrivesc modificării Legii Academiei ar viza "sabotarea unirii" Academiei Române cu Academia Republicii Moldova.

Tot în 5 februarie, un grup de 50 de academicieni a făcut public un Apel către Parlamentul României, prin care solicită Legislativului să nu dezbată Legea Academiei Române în forma actuală. Semnatarii atrag atenţia că eliminarea limitării numărului de mandate pentru funcţia de preşedinte al Academiei Române ar fi o măsură "nepotrivită" şi "opusă spiritului Academiei".

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, care primise raport de admitere din partea Comisiei juridice, a fost iniţiată de 14 senatori şi deputaţi ai PSD, PNL, AUR şi de la minorităţi.