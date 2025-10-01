Senatul, după exemplul Administrației Prezidențiale: renunță la o parte din bugetul pe 2025

După ce Administrația Prezidențială a anunțat că își reduce cheltuielile pentru anul viitor, și Senatul României adoptă aceeași măsură de austeritate, conform proiectului de rectificare bugetară publicat marți seară de Ministerul Finanțelor. Astfel, Camera Superioară a Parlamentului va renunța la 10 milioane de lei.

Potrivit informațiilor politice, această tăiere are legătură cu economiile realizate în urma reorganizării interne, estimate la aproximativ 10 milioane de lei.

În timp ce Senatul taie din cheltuieli, Camera Deputaților se pregătește să primească fonduri suplimentare la rectificare – 13,5 milioane de lei. Guvernul va analiza și aproba documentul în cadrul unei ședințe extraordinare programate miercuri după-amiază.