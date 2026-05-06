George Simion: Ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern

George Simion. sursa foto: Hepta

George Simion acuză că președintele Nicușor Dan exclude AUR de la negocierile pentru formarea noului guvern, deși partidul a ieșit pe locul al doilea la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024.

Într-un clip postat pe Facebook, liderul AUR a susținut că șeful statului poartă discuții „în secret” cu liderii altor partide, ignorând rezultatul votului.

„Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el. Total, în disprețul Constituției. Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern”, a spus Simion.

Liderul AUR l-a acuzat pe Nicușor Dan că ar fi „autorul acestei crize politice constituționale”, reproșându-i că își formează singur majoritate și guvern.

„Acest lucru, de facto, nu se întâmplă. Nicușor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern. El este, așa cum am mai zis-o, autorul acestei crize politice constituționale. Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați”, a adăugat Simion.

Liderul AUR a comparat demersurile actuale cu anularea alegerilor prezidențiale.

„Vă vom ține la curent minut de minut cu evoluția acestei crize care afectează fiecare român. Ei se agață de putere la fel cum au făcut-o anulând alegerile prezidențiale”, a încheiat Simion.

Declarațiile acestuia vin după ce Parlamentul a adoptat marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar consultările pentru formarea unui nou executiv sunt în desfășurare.