Simion îl copiază pe Elon Musk și le cere românilor să renunțe și ei la Netflix. Val de ironii pe internet: „Închide-ți și Facebook-ul”

Publicat la 13:59 03 Oct 2025

Liderul AUR, George Simion. Foto: Hepta

Liderul AUR, George Simion, a preluat întocmai retorica lui Elon Musk privind Netflix și a anunțat că și-a anulat și el abonamentul la platforma de streaming. Mai mult, el le cere românilor să îi urmeze exemplul, pentru că „Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender. GATA!”, a scris George Simion, vineri, pe X.

Întrebat de Netflix care sunt motivele pentru care a ales să își anuleze abonamentul, Simion a bifat căsuța „Altele”, apoi a scris „transgender propaganda”.

❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda.

NO MORE!#NetflixCanceled pic.twitter.com/Ym5HsnyXz7 — ?? George Simion ?? (@georgesimion) October 3, 2025

Coincidență sau nu, de câteva zile Elon Musk a făcut același lucru, tot pe X, acolo unde și-a anunțat cei peste 227 de milioane de urmăritori că și-a anulat abonamentul Netflix din cauza promovării personajelor LGBTQ+ în producții precum „Dead End: Paranormal Park”.

Doar în ultimele trei zile, a publicat sau redistribuit de cel puțin 26 de ori mesaje prin care face apel ca și restul oamenilor să boicoteze platforma de streaming.

Simion, luat peste picior de internauți

Internauții au reacționat în masă la postarea lui George Simion, în mare parte ironizându-l.

Un utilizator l-a întrebat când va renunța și la Facebook, în timp ce altul a întrebat când își va anula abonamentul la Pornhub.

„«Monkey see monkey do» (Maimuța vede, maimuța face - n.r.)”, a comentat cineva. „Copy paste Elon Musk”, a adăugat un alt internaut.

„Tu oricum ești prea ocupat cu activitatea de deputat, n-aveai timp de seriale”, a comentat ironic altcineva.

„Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva”, a adăugat un alt comentator.

„La fel și Facebook-ul, închide-l și pe ăla”, a glumit cineva.

„Văzând această postare am trecut la un plan mai scump”, a fost replica altui internaut.

Un internaut a remarcat ironic: „Ați aflat și voi alaltăieri de la Elon că e propagandă woke pe Netflix și v-ați activat toți ca niște drone. Răspundeți bine la comenzi, nici nu vă mai trebuie cipuri”.

Pe Reddit, un alt utilizator a comentat: „Vă dați seama, o să-și facă subscripție la Nyetflix”.