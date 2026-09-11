Simulare: Cum ar arăta mandatele din Parlament după posibile anticipate. Cât ar obține și un partid al lui Călin Georgescu

Polul suveranist, după anticipate. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un pol suveranist constituit în Parlament după eventuale alegeri anticipate ar întruni cel puțin 48% din mandate, în cazul în care sunt respectate două condiții: formațiunea S.O.S. România și un ipotetic partid al lui Călin Georgescu să treacă pragul parlamentar, arată o simulare prezentată vineri seara, la Decisiv Prime Time.

Simularea pornește de la scorul cu care partidul AUR este creditat în ultimele sondaje: 38%. Dacă S.O.S. - pe care ultimul sondaj INFORMAT - INSCOP îl cotează sub 3% - trece, totuși, pragul parlamentar și dacă își face și Călin Georgescu partid și intră cu el în forul legislativ, atunci, conform aritmeticii, 38 + 5 + 5 = 48%, adică 223 de mandate, aproape de pragul majoritar de 233 de mandate.

Evident, sunt mulți de "dacă" și, în plus, în cazul în care cele de mai sus se materializează, mai trebuie și ca formațiunile "suveraniste" să se înțeleagă între ele.

Cătălina Porumbel: "AUR are 38%, S.O.S. vine cu 5%. Noi am scris acolo 'partidul lui Călin Georgescu'. Sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică, (Georgescu) merge prin țară, pe la târguri, și își face o platformă politică. Nu mergi așa, prin țară, să te întâlnești cu lumea. E clar că vrei ceva mai mult. Deci, în eventualitatea în care se fac alegeri anticipate, cel mai probabil am putea avea un guvern suveranist în urma voturilor din Parlament.

Domnule Dungaciu, confirmați că există această variantă în care domnul George Simion poartă negocieri, la bucată, cu parlamentari de la S.O.S. și POT, cu promisiunea că îi pune pe listele AUR în eventualitatea unor alegeri anticipate?"

Dungaciu recunoaște că AUR negociază cu parlamentari S.O.S. și POT: "Anticipatele sunt obiectivul nostru"

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR: "Lucrurile stau așa. Noi ne-am propus de câteva luni de zile să ajungem la alegeri anticipate. Tot ce facem în aceste momente și ce am făcut se leagă, practic, dacă vreți, de această strategie.

Una dintre tacticile pe care le avem în vedere este discuția cu parlamentari, nu doar de la partidele pe care le-ați anunțat, ci parlamentari care au intrat în Parlament pe un vot de tip suveranist, ca să negociem faptul că, în eventualitatea unor alegeri anticipate, ne putem sincroniza pozițiile politice. Altminteri spus, putem să reintrăm în aceeași echipă politică. Consecința practică este cea pe care ați sugerat-o dumneavoastră.

Repet, scopul nostru să fie alegeri anticipate. Un guvern 'de strânsură' nu va face decât să prelungească această criză (...) Nu știu ce înseamnă partidul lui Călin Georgescu, văd pe ecran, dar nu știu ce înseamnă asta. Alegerile anticipate care ar aduce AUR la un scor de genul celui sugerat de sondaje, evident că ar anula complet ideea de 'zid de foc' (firewall, anti-incendiu, expresie care se referă la izolarea partidelor extremiste, n.r.) sau de cordon sanitar.

Asta, după ce acest cordon sanitar se va dovedi complet nefuncțional și extrem de nociv pentru România. Obsesia acestui nenorocit de cordon sanitar a dus România în situația în care este acum. Cordonul sanitar din mintea președintelui României, din mintea premierului și din mintea altora au dus la acest blocaj. Atunci când cordonul sanitar nu va mai exista, negocierile dintre partide vor fi libere."

Mugur Ciuvică: Anticipatele înseamnă că cine vine, stă pe mandat de patru ani. Soluția e să se înțeleagă partidele. Altfel, e nebunie

Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice: "Vedem că bate lumea foarte mult câmpii pe chestia asta cu anticipatele. Am auzit tot felul de povești. Păi, în primul rând că nu e lumea foarte conștientă că alegerile parlamentare se fac pentru un mandat întreg, nu pentru doi ani. Cine vine, stă patru ani, nu stă doi ani, pe de o parte. Pe de altă parte, alegerile anticipate nu se pot organiza fizic înainte de februarie anul viitor.

Ori, să fie Bolojan agățat la Guvern, să treacă peste iarnă cu facturi, cu căldură, cu motorină, cu benzină, cu toate nebuniile, se duce în cap de tot. Pe de altă parte, ideea PSD-ului, care crede acum că dacă scade Bolojan, crește el, iarăși mi se pare o prostie în vederea anticipatelor, pentru că ei or să-l înjure pe Bolojan, iar lumea supărată pe Bolojan o să se ducă mai mult la aur decât la PSD.

Mi se pare absolut firească treaba asta. Ș atunci, totul e o demență. Normalitatea e să se înțeleagă (partidele pro-occidentale, n.r.) iar dacă nu or să se împace, o să fie o nebunie. Normalitatea e să se înțeleagă. Până și pe simularea dumneavoastră, ei fac împreună fac 242 (de mandate) sau 52%."