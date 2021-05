Europol, ironic la adresa lui Ciucu după ce s-a plâns că a fost „luat la mișto”

”Tare am vrut să ne abținem să comentăm ieșirea publică a primarului Ciucu, aflat într-o stare vădită de lipsă de atenție. Însă dacă instituția se face preș în fața oamenilor politici, doar pentru că sunt în partidul de guvernământ, noi avem obligația să reacționăm atunci când se încearcă exerciții electorale pe spatele polițiștilor.

Primarului Ciucu i s-a comunicat la telefon că polițiștii rutieri nu pot să aplice amenzi pentru încălcarea regimului legal de viteză pe baza unor aprecieri ochiometrice ale unei persoane, ci doar pe baza unor măsurători realizate cu aparate radar. Iar după apel a fost redirecționat un echipaj radar către acea zonă, fiind aplicate 3 contravenții pentru nerespectarea regimului legal de viteză în zona Aviatorilor.

”Îl rugăm pe primarul Ciucu să-și întrebe colegii de partid cât de mulțumiți sunt să circule „fluid” prin București”

Iar cu privire la aprecierea ca fiind „rușinos serviciul Brigăzii Rutiere” îl rugăm pe primarul Ciucu să-și întrebe colegii de partid cât de mulțumiți sunt să circule „fluid” prin București datorită culoarelor pe care le eliberează în fiecare zi cei aproape 30 de polițiști rutieri care sunt la cheremul președintelui României, a premierului, a miniștrilor și a celorlalți politicieni, în funcție de ce comenzi se primesc „de sus”.

Pentru că da, aveți dreptate domnule Ciucu, polițiștii rutieri par de multe ori inexistenți, însă nu pentru că stau ascunși, ci pentru că sunt extrem de puțini, sunt puși să se ocupe de „n” sarcini, iar jumătate dintre ei sunt la dispoziția colegilor dumneavoastră de partid, plantați prin intersecții, în gardă, să elibereze imediat căile de acces ale demnitarilor.

”După ce veți citi aceste cifre, poate vă veți da seama că performanțele acestor oameni sunt remarcabile, în niciun caz nu „rușinoase”

Dacă vă faceți că nu cunoașteți aceste detalii, puteți să îl întrebați pe fostul adjunct al Brigăzii Rutiere, pensionar de lux, comisar șef Tufan, pe tura căruia a murit colegul nostru „Dulăul” și care acum este șef al Poliției Locale în sectorul dumneavoastră.

Totuși, ne bucurăm că ne-ați dat ocazia să atragem încă o dată atenția asupra subfinanțării sistemului și lipsei de personal. Iar după ce veți citi aceste cifre, poate vă veți da seama că performanțele acestor oameni sunt remarcabile, în niciun caz nu „rușinoase”:

- Zilnic sunt în medie 25 de patrule de poliție rutieră, cu tot cu echipajele radar;

- Aproximativ 30 dintre cei 50 de polițiști sunt plantați în intersecțiile de pe rutele de deplasare ale președintelui, premierului, miniștrilor și altor demnitari, pentru că nu le place să stea în trafic la fel ca muritorii de rând, plătitori de taxe și impozite;

- În medie sunt 3, doar 3 echipaje radar care acționează pe raza capitalei, dar care sunt folosite și la fluidizare în orele de vârf, soluționează și accidente, asigură filtrele COVID și este evident că nu pot fi în spatele fiecărui Lamborghini care vă deranjează pe dumneavoastră pentru că turează motorul;

- În București sunt peste 1,4 milioane de autoturisme înmatriculate, fără să mai punem la socoteală tranzitul metropolitan. Adică aproximativ 1 patrulă la 10.000 de autoturisme;

- În București avem aproximativ 5.400 de străzi, ce însumează aproximativ 1900 km, adică o medie de 25 km pentru fiecare polițist rutier .

”Puneți mâna și faceți-vă treaba pentru locuitorii Capitalei!”

Toate acestea, în condițiile în care la nivelul fiecărui sector și al Primăriei Generale a Municipiului București, primarii și-au creat structuri de câte 300-400 de polițiști locali. Iar dumneavoastră vă plângeți la TV că parchează microbuzele pe Bulevardul Iuliu Maniu și nu vine poliția rutieră să îi amendeze.

În concluzie, să nu uitați nici că sunteți primar în București, nici că partidul din care faceți parte este la guvernare. Puneți mâna și faceți-vă treaba pentru locuitorii Capitalei. Creați locuri de parcare, infrastructură și, dacă vreți, interziceți circulația autoturismelor cu capacitate cilindrică mare sau montați limitatoare de viteză din 50 în 50 de metri ca să nu se mai circule cu viteză. Pentru că altfel, sigur nu va avea ministerul fonduri să angajeze polițiști rutieri pentru a avea câte o patrulă pe fiecare bulevard din București.

A...și încă ceva, să faceți un exercițiu de imaginație și să ne spuneți unde s-ar ajunge dacă fiecare cetățean care ar vedea autoturisme despre care i s-ar părea că depășesc viteza legală, autoturisme parcate neregulamentar pentru că administrația locală nu este capabilă să dezvolte infrastructura sau ar vedea șoferi fără centura cuplată sau care vorbesc la telefon ar suna la Brigada Rutieră?!”, scriu reprezentanții sindicatului Europol pe o rețea socială.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, luat la mișto de un polițist: ”Absolut rușinos serviciul Brigăzii Rutiere din București”

Ciprian Ciucu a povestit pe Facebook că a fost martorul unei curse cu mașini de lux pe străzile din București. El a sunat la Poliție pentru a anunța incidentul, dar a fost luat peste picior de un polițist care i-a închis telefonul.

”Absolut rușinos serviciul Brigăzii Rutiere din București! Chiar dacă sunt primar, dacă e vreo neregulă în orașul acesta si chiar dacă nu este în Sectorul 6, mi se pare normal să umblu cu papucii de cetățean și să semnalez când ceva nu este în regulă. Sun la telefonul de serviciu, nu direct la ministru.

În această seară am decis să ies la plimbare in Centrul orașului cu familia, apoi am luat-o pe jos, pe lângă Guvern și am ajuns pe Bd. Aviatorilor unde tocmai se desfășura o cursă de mașini (categoria Lamborghini) în toată regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km. Moment în care, na, zic să sun la Brigada Rutieră București să le spun oamenilor să știe, am zis ca ajut.

Rezultatul a fost că ofițerului de serviciu, pe care l-am deranjat de Paște, a fost să mă ia la mișto. Că de unde stiu eu că mergea cu viteză, că ce, am radar...? Și mi-a închis telefonul în nas”, a povestit Ciprian Ciucu pe rețeaua de socializare.

„Două chestiuni: marți voi face o plângere administrativă, sper să aibă înregistrarea. Dacă vreodată întâlniți astfel de atitudini la Poliția Locală a Sectorului 6, vreau să știu”, și-a încheiat Ciucu mesajul.

