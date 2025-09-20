Sondaj Avangarde: AUR e pe primul loc, însă partidele din Coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni n-ar mai intra în Parlament

1 minut de citit Publicat la 13:41 20 Sep 2025 Modificat la 13:48 20 Sep 2025

Camera Deputaților din Parlamentul României. Sursa foto: Hepta

Trei din patru români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar peste jumătate sunt dezamăgiți de actualul Guvern, arată un sondaj Avangarde realizat între 9 și 18 septembrie. În intențiile de vot, AUR conduce detașat, cu 41%, urmat de PSD și PNL.

Un sondaj realizat de Avangarde, în perioada 9 – 18 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.300 de persoane, indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației.

Întrebați în ce direcție se îndreaptă România, 74% dintre respondenți au spus că țara merge într-o direcție greșită. Doar 21% cred că lucrurile merg bine, iar 5% nu au putut răspunde.

La capitolul încredere în actualul Guvern, 51% dintre cei chestionați au declarat că sunt mai degrabă dezamăgiți de felul în care este gestionată țara, în timp ce doar 23% s-au declarat mulțumiți.

Aproape un sfert (23%) au spus că nu aveau așteptări de la început, iar 3% nu au răspuns.

În privința intențiilor de vot, AUR este pe primul loc cu 41%, urmat de PSD – 19% și PNL – 13%. USR ar obține 12%, UDMR – 6%, iar SOS România și Partidul Oamenilor Tineri câte 2%.

Întrebați care este cea mai mare temere pentru perioada următoare, 28% dintre români au indicat o posibilă criză economică.

Escaladarea războiului din Ucraina este a doua mare îngrijorare, menționată de 26% dintre respondenți.

Alte temeri sunt legate de viitorul copiilor (19%), problemele de sănătate (12%) și ura din societate (10%).