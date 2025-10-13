Sondaj INSCOP: Partidele din Coaliție ar obține aproape 50%, ce scor are AUR. Două formațiuni nu ar mai intra în Parlament

POT și SOS nu ar mai intra în Parlament, dacă ar avea loc alegeri. Foto: INSCOP

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie publicat de INSCOP, partidele care formează Coaliția de guvernare ar obține 50% în alegeri dacă acestea ar avea loc duminica viitoare. Partidul AUR este cotat cu 40%. POT și SOS nu ar mai intra în Parlament.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP.

Ce scoruri ar obține partidele

AUR - 40%

PSD - 17,6%

PNL - 14,8%

USR - 11,5%

UDMR - 5,2%

SENS - 3,4%

POT - 2,6%

SOS - 2%

40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.6% cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025), iar 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025). Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025), pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025). 1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).