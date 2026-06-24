Sorin Grindeanu: Dacă voi primi mandatul de prim-ministru, nu voi avea niciun vicepremier

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, în cazul în care va fi nominalizat premier, Guvernul pe care îl va alcătui nu va avea niciun vicepremier şi că, de asemenea, va reduce numărul secretarilor de stat.

Grindeanu a fost întrebat dacă din Guvernul pe care urmează să îl facă, în cazul în care va primi nominalizarea la funcţia de premier, vor face parte şi miniştri tehnocraţi.

"Colegii mei m-au mandatat, dacă voi fi nominalizat, să-mi formez echipa dincolo de, sigur, cu membrii PSD, dar nu există o restricţie din acest punct de vedere. (...) Dacă voi primi mandatul de prim-ministru, vă anunţ că nu voi avea niciun vicepremier. Nu cinci, niciunul. (...) Dar n-aş vrea să trec foarte repede vizavi de echipa de guvernare. Ideea mea, ideea de la care plec este, aşa cum v-am spus, în niciun caz să avem cinci vicepremieri. Poate, maxim unul, poate, iar numărul de secretari de stat... Să ştiţi că am condus poate cel mai mare minister, Ministerul Transporturilor. Dacă e să vă dau un ordin de mărime, în coordonarea Ministerului Transporturilor, dincolo de aparatul propriu, sunt peste 50 de autorităţi subordonate Ministerului Transporturilor şi aveam patru, la un moment dat cinci, secretari de stat. Vă spun că se putea lucra extraordinar de bine cu 2, maxim 3", a spus acesta la Palatul Parlamentului.

Sorin Grindeanu a menţionat că şi-l doreşte pe Luca Niculescu în echipă, la Ministerul de Externe.

"Evident că pe Luca mi l-aş dori, n-am vorbit cu el, n-am primit eu nominalizarea. Adică, haideţi să nu facem paşi înainte de a se întâmpla lucrurile. Dar Luca Niculescu este un om care a făcut extraordinar de bună treabă şi ca ambasador la Paris şi, de asemenea, e cel care e responsabil în acest moment de închiderea dosarului aderării României la OCDE. A făcut treabă extraordinar de bună. Repet, haideţi să facem lucrurile, cum spunea un clasic în viaţă, pas cu pas", a adăugat preşedintele PSD.

Grindeanu a mai spus că Alexandru Nazare a fost un ministru bun la Finanţe în acest an şi nu a exclus ca acesta să fie cooptat în echipa sa.

"Alexandru Nazare, în acest an, a fost un ministru bun al Finanţelor, un ministru care a ţinut bine sub control lucrurile. Şi da, eu îl apreciez. Dar în acest moment facem paşi înainte, sau speculăm despre ceva ce e, să spunem, o etapă viitoare. Alex Nazare, dincolo de relaţia personală care mă leagă cu el, în acest moment e un ministru al Finanţelor care a făcut treabă. O să vedem", a afirmat liderul PSD.