Sorin Grindeanu, despre scandalul din Justiție: “PSD nu e parte la așa ceva. Lideri USR cu dosare vor schimbarea legilor”

Sorin Grindeanu a lansat atacuri la adresa liderilor USR, care “sunt cu dosare”, dar care au cerut reforma Justiției sursa foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat, marți, că nu exclude nevoia unor schimbări în Justiție dar a precizat că pe această temă trebuie “să vorbească profesioniștii”. El a lansat atacuri la adresa liderilor USR, care “sunt cu dosare”, dar care au cerut reforma Justiției:

“Noi ne-am ținut departe de acest subiect. Eu vă spun că l-am urmărit. Sunt anumiți lideri USR cu dosare, dar care vor schimbarea legilor Justiției. L-am văzut pe Traian Băsescu care e autorul moral al celebrelor protocoale și parte a familiei sale a beneficiat de prescripții, vrea dintr-odată schimbări, eu nu spun că sunt necesare, dar eu cred că în acest domeniu profesioniștii trebuie să vorbească”.

Sorin Grindeanu a mai spus că sunt forțe politice care vor să politizeze discuțiile

“PSD nu e parte la așa ceva”, a mai precizat Grindeanu.

El a spus că ministrul Radu Marinescu va merge la grupul de lucru anunțat de premierul Ilie Bolojan. “Să vedem ce iese, PSD merge la acest grup de lucru”.

Sorin Grindeanu a făcut precizările, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în legătură cu dezvăluirile din documentarul Recorder, că se va constitui un grup de lucru din care să facă parte experți din Ministerul Justiției și din sistemul judiciar care să modifice legile justiției astfel încât procesele să fie mai scurte, iar prescrierea unor fapte să fie tratată special.

Proteste în București și în alte mari orașe

Scandalul din Justiție a izbucnit după ce în documentarul „Justiţie capturată”, publicat de Recorder săptămâna trecută, mai mulți magistrații, unii sub protecția anonimatului, au făcut dezvăluiri despre presupuse abuzuri, petrecute la Curtea de Apel Bucureşti (CAB), ÎCCJ sau CSM.

A doua zi, la conferința de presă a CAB, menită să demonteze acuzațiile din documentar, o judecătoare, Raluca Moroșanu, a înfruntat conducerea CAB și a declarat că acesta a spus adevărul, iar cine susține contrariul minte.

„Suntem terorizați”, a spus ea. La câteva ore după aceste declarații, peste 200 de magistrați au precizat că adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii au negat acuzațiile din documentarul Recorder și au denunțat o campanie de „destabilizare” a sistemului de justiție.

În paralel, au început și protestele. Sute de oameni au ieșit în stradă în București, dar și în alte mari orașe, pentru a cere demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al DNA, Marius Voineag.