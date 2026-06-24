Sorin Grindeanu: Este clar că va exista un guvern minoritar. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: Facebook/Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opţiunile preşedintelui. El a menţionat că ceea ce au transmis şi la Palatul Cotroceni, la consultările cu şeful statului, este că PSD nu va vota niciun guvern din care nu face parte.

"Ceea ce pare în acest moment că se degajă e că va exista un guvern minoritar, indiferent de componenţă. E greu să vii în acest moment, în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, fie PNL, USR şi să formezi o majoritate, adică transparent să ai 233 de voturi. Deci este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opţiunile preşedintelui", a declarat Sorin Grindeanu după şedinţa conducerii partidului.

"Dacă întrebarea e dacă voi negocia cu altcineva, eu cred că acel acord politic acoperă voturile necesare pentru a trece un guvern. Ceea ce face PSD-ul, şi a spus inclusiv ieri la Cotroceni, este că noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte", a mai afirmat el.

El a menţionat despre un acord pe şase luni că nu ştie dacă moratoriul trebuie să fie pe şase luni.

"Eu nu ştiu dacă nu poate să fie pe o perioadă mai lungă, pentru că aceste lucruri cred că sunt dorite de fiecare dintre cei care acceptă acest framework, acest cadru de lucru şi nu trebuie limitat în timp. Sigur că un guvern minoritar pleacă din start cu acest soi de handicap, dacă vreţi, în Parlament, că este supus mult mai mult decât un guvern majoritar unui risc al adoptării unei moţiuni de cenzură, în mod evident, dar România trebuie să aibă un guvern. Şi pare că în acest moment, ce vă spuneam mai devreme, soluţiile nu sunt, sau soluţia nu este decât aceasta, un guvern minoritar, indiferent de componenţa acelui guvern".