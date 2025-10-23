Sorin Grindeanu îl atacă, din nou, pe Bolojan în fața PSD Dolj: „Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată”

PSD Dolj a votat miercuri, în cadrul unei conferinţe extraordinare, ca la congresul din 7 noiembrie, delegaţii organizaţiei să îl susţină pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de preşedinte. FOTO: Hepta

Sorin Grindeanu l-a atacat, din nou, pe premierul Ilie Bolojan, după ce acesta a refuzat propunerea PSD pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. Șeful interimar al PSD a fost la Craiova, la conferința extraordinară a PSD Dolj, unde colegii săi au votat să-l susțină pentru funcția de președinte al partidului. Acestora, Sorin Grindeanu le-a spus că PSD trebuie să demonstreze că „poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetăţeni”.

„Să arătăm că PSD poate să se schimbe fără să-şi renege rădăcinile. Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni. Aţi văzut că n-am folosit pluralul. Ştiu că ţara aşteaptă de la noi mai mult decât discursuri, aşteaptă soluţii. De aceea, îndemnul meu la final este următorul şi este unul simplu: Noi trebuie să fim uniţi pentru români, trebuie să fim puternici împreună”, le-a spus Sorin Grindeanu colegilor săi.

Sorin Grineanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că este orgolios și că afirmațiile acestuia că își dorește reforma pensiilor speciale reprezintă doar un joc de imagine.

„Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi, să vină ministrul justiţiei, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM şi există această hârtie şi adresă trimisă de Radu şi tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat. Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliţie şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi mod.

Şi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă?”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a spus că social-democraţii vor veni rapid cu o propunere de lege care va trece de Curtea Constituțională și va corecta nedreptățile sociale. Sorin Grindeanu a adăugat și că ministrul Justiției Radu Marinescu i-a trimis lui Ilie Bolojan observații „de care nu s-a ținut cont” cu privire la legea respinsă de CCR.

„Astea nu sunt lucruri normale şi trebuie să fie îndreptate. Dar dacă vrei să le îndrepţi, aceste lucruri se fac şi ascultând sistemul, şi vorbind cu Ministrul Justiţiei, care, da, în toate aceste săptămâni a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont. De ce? Pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora mai degrabă decât a rezolva anumite probleme”, a menţionat el.

PSD Dolj a votat miercuri, în cadrul unei conferinţe extraordinare, ca la congresul din 7 noiembrie, delegaţii organizaţiei să îl susţină pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de preşedinte şi pe Claudiu Manda pentru funcţia de secretar general.