Sorin Grindeanu, nou atac la adresa lui Bolojan: "Nu putem fi prizonierii unei guvernări care ia pâinea de pe masa românilor"

Grindeanu a precizat că este convins că și celelalte consultări vor scoate în evidență aceeași concluzie.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, după întâlnirea regională cu filialele PSD din Regiunea Sud-Vest, că social-democrații nu pot fi “prizonierii unei guvernări care ia pâinea de pe masa românilor”.

“Toți colegii mei au fost de acord că nu putem sta la nesfârșit de dragul unei false stabilități care nu aduce prosperitate. Nu vom fi complici la o guvernare care ia decizii unilaterale și ignoră soarta românilor! I-am ascultat pe primarii de comune și municipii, șefii de Consilii Județene sau consilierii locali, care ne-au spus că oamenii din comunitățile lor nu mai acceptă o guvernare care să se ascundă în spatele scuzelor. De aceea, orice decizie vom lua, o vom face gândindu-ne exclusiv la interesul românilor”, a scris Sorin Grindeanu.

El a precizat că este convins că și celelalte consultări vor scoate în evidență aceeași concluzie: “le mulțumesc tuturor colegilor mei din Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Gorj care au spus lucrurilor pe nume, iar eu respect cuvântul lor.

Este prima regională, dar sunt ferm convins că aceleași probleme vor fi ridicate și de ceilalți colegi din țară. Pentru că sărăcia se vede peste tot și se simte de către toți românii”, a mai scris Grindeanu.

Președintele PSD a anunțat, vineri, care sunt cele trei scenarii pe care partidul le va dezbate pe 20 aprilie: opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării.

„Eu am prezentat azi cele 3 scenarii, ca acum, cu Bolojan, să trecem în opoziție sau să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții proeuropene”, a spus Sori Grindeanu.

Pe de altă parte, premierul afirmă că aşteaptă să vadă ce va face PSD după data de 20 aprilie, când au anunţat că decid dacă rămân, sau nu, la guvernare. În cazul în care PSD sau AUR vor depune o moțiune de cenzură, Bolojan a spus că nu își va da demisia înainte de vot. „Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier”, a anunţat Bolojan.