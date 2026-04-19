Sorin Grindeanu: PSD pleacă cu toate structurile dacă decide să iasă de la guvernare

<1 minut de citit Publicat la 22:32 19 Apr 2026 Modificat la 22:32 19 Apr 2026

Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică seara, la Antena 3 CNN, că „dacă PSD pleacă de la guvernare, atunci va pleca cu toate structurile”. El a mai fost întrebat dacă va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților, în situația în care s-ar rupe Coaliția.

„Dacă PSD pleacă de la guvernare, pleacă cu toate structurile, nu e semi-plecat. Haideți să vedem cum se desfășoară consultările”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă va pleca de la șefia Camerei Deputaților, în situația în care s-ar rupe Coaliția, Sorin Grindeanu a răspuns că:

„Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților sunt parte a acestui protocol. Dacă acest protocol nu mai este în vigoare și lucrurile sunt rediscutate, da, fără niciun fel de problemă”, a declarat liderul PSD.

De asemenea, întrebat despre situația politică, Grindeanu a spus că aceasta poate fi încheiată rapid dacă se ajunge la o soluție.

„Stabilitatea politică e foarte bună, este excepțională, dacă asigură prosperitate. Nu e cazul. Lucrurile nu merg în direcția bună. E de datoria noastră să încercăm să reparăm aceste lucruri și să îndreptăm direcția”, a spus liderul PSD.