Sorin Grindeanu susţine comasarea comunelor cu populaţie redusă: "Sunt câteva sute sub 500 de locuitori. Nu-i în regulă"

1 minut de citit Publicat la 18:28 12 Noi 2025 Modificat la 18:29 12 Noi 2025

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în cadrul unui interviu oferit pentru Pro TV că îşi doreşte ca actuala coaliție de guvernământ să facă o reformă reală a administrației în urma căreia să fie comasate județe și comune, social-democratul estimând că toate partidele din coaliție au voința politică pentru acest lucru. "Sunt câteva sute sub 500 de locuitori. Nu-i în regulă", a subliniat politicianul social-democrat.

"Reforma administrației locale nu înseamnă să dai afară oameni, sub forma unor concedieri colective. Reforma administrației înseamnă comasări de comune, județe, digitalizarea unităților administrativ-teritoriale. Ăsta e un lucru pe care mi l-aș dori", a spus liderul PSD.

Întrebat de ce nu a început discuția în coaliție privind această reformă, Sorin Grindeanu a răspuns: "Nu poți să le faci pe toate în primele luni". Ulterior, el a mai spus: "Mi-aș dori să putem face acest lucru, cred că există voință politică și la celelalte partide din coaliție pentru această reformă absolut necesară".

Președintele PSD a invocat faptul că România are sute de comune care au, fiecare, o populaţie redusă: sub 500 de locuitori.

"Nu-i în regulă", a subliniat Sorin Grindeanu în timpul declaraţiilor.

În plus, liderul social-democraților a mai precizat că procesul de comasare trebuie să aibă loc concomitent cu descentralizarea unor decizii de la nivelul Guvernului către consiliile județene sau primării.

Referindu-se a candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a spus că susține intenția acestuia de a pune în practică rezultatele referendumului convocat de către Nicușor Dan, privind centralizarea mai mare a bugetului Capitalei de la primăriile de sector către Primăria Generală.

"Știu că a fost un referendum care a trecut. Asta își doresc bucureștenii, asta se va întâmpla", a spus liderul PSD.