Stelian Bujduveanu: „Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală”. Cât încasează primarul general

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a dezvăluit ce salariu încasează / Sursa foto: Facebook/ PMB

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat, sâmbătă, la Prima TV, că angajații din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administraţia publică locală. „În unele zone, sectoarele ne-au întrecut la nivel de şef serviciu, pentru că au crescut grila”, a adăugat acesta.

Potrivit acestuia, un director din instituţie încasează 13.000 de lei net, iar viceprimarul 18.000 de lei.

„Salariile variază. Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei. În unele zone, sectoarele ne-au întrecut la nivel de şef serviciu, pentru că au crescut grila. Ale noastre sunt plafonate la nivelul anului 2018. De atunci sunt plafonate salariile. Un director în Primăria Capitalei câştigă 13.000 de lei, net. Între 11.000 şi 13.000 de lei”, a dezvăluit Stelian Bujduveanu.

El a mai precizat că are o leafă de 19.000 de lei net.

De asemenea, el a fost întrebat dacă directorul companiei de transport public local mai câştigă 12.000 de euro pe lună, aşa cum dezvăluise presa în luna iulie.



„Nu. La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală. Lăsând la o parte gluma, aberaţiile astea pe care le-au creat unii şi alţii cu creştere de salarii în companii nu sunt justificate şi, mai mult, doar jignesc. Dacă erai o companie profitabilă care ieşea în piaţa liberă şi făceai venituri pentru municipiul Bucureşti, total de acord.

Îţi puneai indicator de performanţă şi, raportat la el, aduceai municipalităţii atâţia bani, primeai un salariu mai mare. Dar în momentul în care tu eşti într-un contract de delegare, adică, pe scurt, tu ai monopol pe un serviciu, că mergi la muncă, că nu mergi, compania respectivă oricum are venituri asigurate, nu poţi să-ţi creşti salariul.

Raportat la ce? La nimic! Şi-au redus salariile toţi directorii. Am făcut o hotărâre de Consiliu prin care am obligat să le reducă la nivelul viceprimarului Municipiului Bucureşti”, a explicat Stelian Bujduveanu.