STENOGRAME. Alina Gorghiu, în ședința tensionată a PNL: „Sunt epurări din motive că avem altă părere decât a conducerii”

Alina Gorghiu. Sursa foto: Inquam Photos - Octav Ganea

Scandalul din PNL a atins un nou vârf de tensiune în ședința de luni seară a Biroului Politic Național, în care senatoarea Alina Gorghiu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că îi demite ilegal pe liderii filialelor din tabăra Thuma-Veștea, sub pretextul unei reinterpretări a statutului. Gorghiu a descris demersul drept o „epurare” politică, mascată într-o aparență de legalitate, potrivit surselor Antena3.ro.

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, acuzase anterior că PNL este condus „prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări, decizii luate înaintea ședințelor și voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja”. În aceeași ședință, Thuma și președintele PNL Brașov, Adrian Veștea, i-au cerut lui Ilie Bolojan să organizeze alegeri în filialele județene, în loc să prelungească mandatele interimare.

Totodată, Gorghiu l-a acuzat pe secretarul general al partidului, Gabriel Andronache, că transformă o măsură sancționatorie în una cu caracter „organizatoric”, pentru a putea îndepărta lideri incomozi fără majoritatea calificată prevăzută de statut.

„Ați citit un compendiu despre cum să rescrieți statutul, îmbrăcând într-o aparență de drept această interpretare, și nici măcar nu ne-ați comunicat cele 20 de pagini de interpretare, deși 99% din colegii care sunt conectați sau prezenți acolo, dacă îi întrebați trei lucruri din interpretarea dată sau din rescrierea statutului, n-o să vă poată răspunde la aceste întrebări”, a spus Gorghiu.

Senatoarea a avertizat conducerea că modul în care este forțată interpretarea statutului va crea probleme: „Eu vă spun așa, deși probabil că n-o să vă intereseze argumentația mea juridică. Dar v-o fac ca să vedeți că disprețul față de lege și incompetența celor care vă împing să faceți această interpretare o să vă ducă iar într-un unghi mort.”

Totodată, Gorghiu a susținut că măsurile luate nu sunt de natură organizatorică, ci pur sancționatorie și politică: „Nu, Gabi, știi că e o minciună, este o exaltare că tu faci acum această interpretare și transformi măsuri sancționatorii în măsuri cu caracter organizatoric și, cum le spui tu, cu caracter impersonal al deciziei”.

Ea a acuzat apoi că demiterile îi vizează pe colegii care nu se aliniază conducerii: „În realitate, știm bine cu toții că sunt epurări din motive că avem altă părere decât a conducerii, că v-am lezat cu poziționări publice politice și așa mai departe. Dar haideți să dăm cărțile pe față, oameni buni, să nu ne mai mințim unii pe alții”.

Gorghiu a intrat apoi în detaliile prevederii statutare invocate de conducerea PNL – articolul 74, litera „t” – amintind că aceasta fusese introdusă tocmai pentru a împiedica abuzurile.

„Articolul 74 litera «t» nu e de ieri, de azi, domnule președinte, domnule secretar general Gabi, asta este o prevedere pe care tu, împreună cu dl. Dobre, împreună cu Ludovic Orban și împreună cu colegii care eram în BPN, mulți dintre ei în această sală și conectați la această ședință – s-a introdus această prevedere în statut tocmai pentru a împiedica anumite situații abuzive și de aia s-a introdus această majoritate calificată”, a explicat ea.

Senatoarea mai spune că textul permite demiterea președinților de filiale sau dizolvarea structurilor județene doar în condiții stricte și cumulative: „Da, BPN poate hotărî demiterea președinților BPJ sau dizolvarea BPJ-ului în cazul încălcării grave a hotărârilor sau deciziilor partidului, cu două treimi din membrii BPN. Asta scrie negru pe alb în statut”.

Gorghiu a insistat că raportarea celor două treimi se face la totalul membrilor BPN, nu la cei prezenți, așa cum ar interpreta conducerea: „A doua condiție de cvorum decizional calificat: da, sunt două treimi din membrii BPN, raportarea se face la total, nu la membrii prezenți, cum vreți dumneavoastră. Acum eludăm tot ceea ce prevede statutul”.

„Măsura demiterii sau a dizolvării este sancționatorie și vă rog să subliniez acest lucru, pentru că este exact argumentul care va demonta toată această interpretare a dumneavoastră ulterior. Este una, repet, de sancționare, nu de organizare. E de ultim resort, cum intuiți cu toții, dar vă faceți că nu înțelegeți, un instrument de răfuială politică a filialelor, ca să folosesc un predicat elegant”, mai spune Alina Gorghiu.