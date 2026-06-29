Surse: Blocaj total pentru un nou Guvern. „Nu se întrevede nicio soluție”. Au rămas mai puțin de 40 de ore până la vacanța parlamentară

După ultimele consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, președintele Nicușor Dan așteaptă ca formațiunile politice să găsească o formulă de majoritate și să convină asupra numelui viitorului prim-ministru. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Blocaj total în formarea unui nou Guvern până la finalul sesiunii parlamentare. Au rămas mai puțin de 40 de ore până când Parlamentul intră în vacanță, iar partidele care au format fost Coaliție nu reusescă să se înțeleagă pentru un acord politic care să ducă la învestirea unui nou guvern. Potrivit surselor Antena 3 CNN, sunt șanse minime ca președintele Nicușor Dan să desemneze un premier luni. De altfel, Președintele nu are programată vreo discuție cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Sursele de la vârful partidelor au declarat pentru antena3.ro că nu este programată nicio discuție nici între liderii celor patru partide pro-occidentale, în timp ce acuzațiile dintre PSD și PNL continuă, escalandând retorica confruntării. PSD a anunțat, într-un comunicat de presă, că social-democrații nu vor vota pentru un guvern condus de europarlamentarul Siegfried Mureșan „sub nicio formă” și l-a apostrofat pe Ilie Bolojan pentru această propunere. Partidul condus de Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe Mureșan, despre care a spus că a ajuns europarlamentar cu „banii din corupție ai baronului Pinalti” în urma traseismului politic, că a votat împotriva intereselor României la Bruxelles și că este „profund anti-american”.

De partea cealaltă, liberalii au acuzat din nou PSD că „vrea să scape nepedepsit”, fiind „agresorul”, iar liberalii „victima”.

„Agresorul este protejat. Victima este arătată cu degetul, stigmatizată și făcută responsabilă pentru ceea ce i s-a întâmplat. Cu toate acestea, victima continuă să caute soluții, dialog și înțelegere. Agresorul nu vrea doar să scape nepedepsit. Vrea ca victima să fie pedepsită în locul lui. Iar judecătorul, atent și imparțial, pare să aștepte ca victima să-și ceară scuze, să-și retragă plângerea și să accepte singură sancțiunea”, a scris purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

„E blocaj între cele două tabere și nu se întrevede nicio soluție”, au declarat surse politice.

După ultimele consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, președintele Nicușor Dan așteaptă ca formațiunile politice să găsească o formulă de majoritate și să convină asupra numelui viitorului prim-ministru. Dacă blocajul persistă, șeful statului va trebui să decidă cui îi va încredința mandatul de formare a noului Executiv, în încercarea de a debloca criza politică.

Câte voturi ar strânge Grindeanu și Mureșan

În acest moment, niciuna dintre cele două tabere, PSD și PNL-USR-UDMR, nu au suficiente voturi pentru a forma o majoritate.

Pentru un Guvern Grideanu, care ar fi votat de PSD, o parte dintre minorități, UPR, Neafiliați și Grupul PACE, s-a strânge în jur de 190 de voturi. La acestea s-ar putea adăuga voturi ale parlamentarilor PNL disidenți (16) și eventual voturi din tabăra SOS România, însă tot ar fi cel mult 218-220 de voturi. Însă, dacă de partea PSD ar vota UDMR, atunci majoritatea ar putea fi obținută.

Siegfried Mureș ar strânge voturile PNL, USR, UDMR, Minorități și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați, luați la bucată. Ar fi în jur de 180-190 de voturi, departe de cele 233 de voturi neceare. Dacă Mureșan nu ar fi votat de cei 16 parlamentari PNL disidenți, numărul de voturi adunate ar fi și mai mic.

Câți parlamentari are fiecare partid:

PSD - 127 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 15 membri

Grupul S.O.S România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori