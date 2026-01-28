Antena 3 CNN Politică Surse: Ce a discutat Grindeanu cu miniștrii PSD: Fond comun de solidaritate pentru primari, 300 de parlamentari și uninominal în 2028

Surse: Ce a discutat Grindeanu cu miniștrii PSD: Fond comun de solidaritate pentru primari, 300 de parlamentari și uninominal în 2028

Vasile Marcu
1 minut de citit Publicat la 16:56 28 Ian 2026 Modificat la 16:56 28 Ian 2026
sorin grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Liderul PSD Sorin Grindeanu a avut, miercuri, o întâlnire cu miniștrii PSD, în biroul său de la Camera Deputaților, în care au discutat despre măsurile de relansare propuse de partid și despre bugetul pentru 2026. Grindeanu și-a informat colegii și despre discuțiile mai extinse din Coaliție. Potrivit unor surse politice, în coaliția de guvernare s-a discutat despre posibilitatea creării unui fond „de solidaritate” pentru primarii din localitățile cu venituri mici. La acest fond ar urma să contribuie orașele „mai mari și mai bogate”. De asemenea, liderii partidelor au abordat și subiectului unui Parlament mi restrâns. 

După majorare taxelor taxelor locale, Coaliția ia în calcul crearea unui fond comun, un mecanism de solidaritate, la care să contribuie orașele mai mari și mai bogate, iar din acest fond să fie compensate diferențele din comunele și orașele mici, care nu strâng suficienți bani la buget pentru propriile cheltuieli, au declarat sursele citate.

Mecanismul propus ar ca la bugetul local să existe un prag de încasări, iar în localitățile bogate, toate încasările peste acel prag să meargă automat în acel fond de solidaritate. În acest fel, Guvernul nu ar mai trebui să vină cu sume de echilibrare pentru localitățile fără încasari.

De asemenea, în Coaliție s-a discutat despre modul de finanțare a schemelor din programul de relansare. PSD a cerut să fie făcute prin credit fiscal, pentru a nu pune presiune pe buget, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vrut prin granturi. 

Un alt subiect de discuție în coaliția de guvernare este cel referitor la reducerea numărului de parlamentari de la viitoarele alegeri. Numărul total al parlamentarilor ar trebui să fie 300, iar votul din 2028 să fie uninominal pur, nu hibrid ca în 2008-2012.

Potrivit surselor citate, PSD va încheia consultarea internă privind ieșirea de la guvernare după ce este gata bugetul pentru 2026.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: PSD Sorin Grindeanu guvern uninominal alegeri parlamentare primari taxe coalitie

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close