Surse: Cumulul pensie-salariu la stat va fi interzis. Se face, însă, o excepție pentru pensionarii speciali ca să treacă legea la Curte

1 minut de citit Publicat la 17:44 04 Noi 2025 Modificat la 17:46 04 Noi 2025

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat ar fi trebuit inclusă în al treilea pachet de măsuri de reformă. Foto: gov.ro

Liderii coaliției de guvernare au decis, marți, „în princpiu”, interdicția cumulului pensiei cu salariul, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Potrivit discuțiilor din Coaliției, cei care primesc o pensie specială și se vor reangaja în sistemul public vor putea cumula 15% din pensia necontributivă cu salariul, decizia fiind luată pentru ca legea să treacă de CCR.

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat ar fi trebuit inclusă în al treilea pachet de măsuri de reformă. „Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”, declara luna trecută premierul Ilie Bolojan.

În trecut au existat mai multe încercări de a introduce această măsură, însă toate au fost blocate de Curtea Constituțională.

Interzicerea cumulului pensie-salariu a fost una dintre măsurile care ar fi trebuit să intre în pachetul doi, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, dar a fost amânată după ce nu s-a ajuns la un consens în Coaliție. Vicepremierul Tanczos Barna anunțase atunci că nu vor fi excepții de la măsură, iar ea va fi aplicată „imediat”.

Aproximativ 10.000 de persoane, din care o parte relevantă sunt foști militari, cumulează pensia cu salariul la stat. Majoritatea sunt angajați ca personal contractual pe funcții din diverse instituții publice. La acest moment, cumulul este permis — inclusiv pentru pensii militare de serviciu.