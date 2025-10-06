Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”

Economistul Adrian Negrescu a explicat luni, la Antena 3 CNN, că interzicerea cumulului pensie-salariu ar putea trece de filtrul Curții Constituționale dacă este adoptată printr-o lege în Parlament și dacă se aplică atât în sectorul public, cât și în cel privat. Analistul financiar a spus că aproximativ 700.000 de români au ieșit la pensie, dar continuă să lucreze, iar prin adoptarea acestei măsuri s-ar putea economisi un miliard de lei.

Adrian Negrescu a spus că au existat cel puțin trei decizii anterioare ale Curții Constituționale prin care interzicerea cumulului pensie-salariu a fost respinsă. Analistul financiar crede însă că Guvernul Bolojan poate trecere de la tentativa de a face o reformă la a obține o victorie la CCR dacă acționează inteligent.

Astfel, economistul e de părere că e nevoie de o lege care să fie adoptată de Parlament și ca măsura să se aplice atât sectorului public, cât și celui privat.

„Doar o tentativă de a încerca să faci o reformă într-un domeniue extrem de de important. Avem prea mulți pensionari în sectorul public mai ales în funcții importante și da, ar trebui ca acești oameni să mai lase locul și tinerilor.

Pe de altă parte, da, e o problemă de legalitate. Ceea ce spune CCR în deciziile anterioare este foarte clar, nu poți aplica o asemenea interdicție, doar pentru sistemul public. E o încălcare a dreptului la muncă.

Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent încât să vină cu o lege în Parlament, nu cu o ordonanță de urgență, în care să extindă această măsură la nivelul întregii economiii, adică să se aplice și la privat și la stat. Dacă vrei să lucrezi după ce intri la pensie, suspenzi pensia și continui să lucrezi, acumulezi ani de muncă și câștigi la bugetul de pensii.

E un drept la muncă care nu poate fi îngrădit în funcție de domeniul în care lucrezi. Mi se pare corectă decizia Curții Constituționale”, a spus Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

Analistul economic a precizat că estimările arată că în jur de 700.000 de pensionari sunt în continuare angajați.

„Ar face o economie de cel puțin un miliard de lei, mai reduci și povara financiară generată de pensii. Noi plătim pensii de peste 200 de miliarde de lei și nu încasăm din taxele salariale decât vreo 120 de miliarde. E o gaură uriașă.

Sper ca Bolojan să trimită o lege în Parlament încât să venim cu o astfel de prevedere care să le dea acces tinerilor în funcții de răspundere. Avem oameni la 60-70 de ani care încă decid pentru banul public, în instituții al statului, de ce să nu lăsăm tinerii să dea examen pentru astfel de funcții plătite foarte bine?”, a spus Negrescu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în conferința în care și-a prezentat bilanțul după 100 de zile de mandat, că Guvernul este pe cale să găsească o soluție constituțională pentru a interzice cumulul pensie-salariu la stat. Întrebat dacă măsura se va regăsi în pachetul trei de măsuri fiscal-bugetare care va fi adoptat luna aceasta, potrivit premierului, Ilie Bolojan a confirmat.