Cumulul pensie-salariu ar putea fi interzis de luna aceasta. Bolojan: „Suntem pe cale să găsim formula constituțională”

Interzicerea cumulului pensie-salariu a fost una dintre măsurile care ar fi trebuit să intre în pachetul doi, dar a fost amânată după ce nu s-a ajuns la un consens în Coaliție. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în conferința în care și-a prezentat bilanțul după 100 de zile de mandat, că Guvernul este pe cale să găsească o soluție constituțională pentru a interzice cumulul pensie-salariu la stat. Întrebat dacă măsura se va regăsi în pachetul trei de măsuri fiscal-bugetare care va fi adoptat luna aceasta, potrivit premierului, Ilie Bolojan a confirmat.

Au fost mai multe tentative de-a lungul anilor de a interzice cumulul pensie-salariu la stat, dar nu au reușit să treacă de filtrul Curții Constituționale. Premierul Bolojan a spus însă că Guvernul e pe cale să găsească o „formula constituțională” pentru ca această măsură promisă să devină lege.

„Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”, a spus Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului său.

Întrebat dacă propunerea se va regăsi în pachetul trei de măsuri fiscal-bugetare, pe care premierul și-l dorește adoptat chiar luna aceasta, Ilie Bolojan a confirmat. Premierul a adăugat că și reforma administrației locale este „practic” rezolvată în Coaliție.

„Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Dacă era un singur partid la guvernare, sigur anumite decizii se luau mai repede. Dar asta e realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea e bună pentru că poate ies cel mai bune idei.

În condițiile date, poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți și mai solidari între noi, dacă acționam ceva mai hotărât. Pe administrație, lucrurile sunt practic rezolvate.

Și eu sper că în afară de discuția legată de cuantumul de reducere, pe care toți colegii îl recunosc că e o necesitate, doar modul în care se face mai trebuie discutat. Săptămâna viitoare vom avea o decizie finală.

Cu cât mai repede se clarifică celelalte aspecte care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să fie în acest pachet, și celelalte puncte pe care le-am prezentat cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3 ca să-l adoptăm în această lună. Cu cât se adoptă mai repede, cu atât mai este mai bine. Sper ca în următoarele două săptămâni să avem acest pachet”, a spus Ilie Bolojan.

Interzicerea cumulului pensie-salariu a fost una dintre măsurile care ar fi trebuit să intre în pachetul doi, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, dar a fost amânată după ce nu s-a ajuns la un consens în Coaliție. Vicepremierul Tanczos Barna anunțase atunci că nu vor fi excepții de la măsură, iar ea va fi aplicată „imediat”.