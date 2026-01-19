Tanczos Barna, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit: "Nu cred că se pune problema unei schimbări radicale"

Tanczos Barna, vicepremierul UDMR. FOTO: Hepta

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, luni seară, că nu crede că PNL va veni cu o altă nominalizare pentru funcţia de premier, aşa cum şi-ar dori PSD. "Nu cred că se pune problema unei schimbări radicale. N-am auzit nicio intenţie din partea PNL de a opera schimbări", a afirmat Barna la Digi24.

Tanczos Barna (UDMR) a adăugat că el crede că Ilie Bolojan va avea "viaţă lungă" la Cotroceni.

”Eu tot sper că o să ne maturizăm şi o să luăm deciziile corecte, chiar dacă uneori, da, într-o coaliţie, într-un parteneriat, toţi avem probleme de genul acesta, toţi avem nemulţumiri. Toţi avem impresia că doar alţii au avantajele şi noi avem doar dezavantajele unei colaborări de tip coaliţie, dar nu cred că se pune în momentul de faţă problema de a schimba, de a înlocui.

Nu cred că este nici momentul, nu cred că este oportun, nu cred că se poate, motiv pentru care vom lucra împreună cu colegii din PNL şi PSD în continuare şi cu domnul prim-ministrul Bolojan", care, în contextul presiunilor PSD pentru înlocuirea lui Bolojan, a mai transmis că ”Şi noi ne dorim multe. Toată lumea îşi doreşte lucruri”.

Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan

Olguța Vasilescu a spus , la Antena 3 CNN, că nu este nevoie de o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul condus de Ilie Bolojan, ci de o retragere a PSD de la guvernare:

“Suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare. Pare că în fiecare zi, domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă.

Îl consider un fel de sabotaj. Faptul că pentru alte programe s-au găsit bani și pentru Craiova nu, eu încep să o iau personal. Nu cred că va fi nevoie să depunem moțiune de cenzură, cred că ne retragem pur si simplu din Guvern. Pică și Guvernul Bolojan pentru că trebuie să treacă din nou prin Parlamentul României”.

Întrebată ce va urma dacă PSD va decide să plece de la guvernare, Olguța Vasilescu a răspuns:

“Negocieri cu celelalte partide. O să vedem la vremea respectivă. Nu luăm în calcul momentan niciun fel de variantă pentru că în momentul în care vom ieși de la guvernare vom face atunci strategia. Nu aș vrea să dau vreo direcție înainte de a fi consultați toți colegii noștri”.