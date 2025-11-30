Tanczos Barna, la un pas de moarte în 2006, când a fost înjunghiat: L-am iertat pe agresor în sala de judecată

Tanczos Barna, la un pas de moarte în 2006, când a fost înjunghiat. Sursa foto: Hepta

Vicepremierul Tanczos Barna a rememorat episodul din 2006, când s-a aflat la un pas de moarte, după ce un bărbat l-a înjunghiat în biroul său. "Era să mor, era un moment de cumpănă. L-am iertat în sala de judecată. Nu i-am cerut nici bani. Instanţa a zis că trebuie să-mi dea 10.000 de euro şi nu i-am cerut banii, niciodată", a povestit Barna la Digi24.

În acel moment, Tanczos Barna se afla la conducea Agenţiei Domeniilor Statului.

"Înainte să se întâmple incidentul, a început un control de la ANAF, la ADS. Şi era un control dur, cred că era şi comandat, politic, am avut şi momente de genul acesta. Ţin minte că am trecut de acel episod, am supravieţuit. Dumnezeu cred că m-a trimis înapoi”, a afirmat actualul vicepremier.

Barna a punctat că a stat în spital zece zile, după două operaţii şi CT-uri şi echipe de medici aduşi.

"Era să mor, era un moment de cumpănă, şi, când m-am întors la ADS, controlul era cam terminat sau pe terminate şi vine conducătorul acelei echipe şi începe să-mi zică: Domnule, ce am găsit şi ce o să facem. Şi îi zic, faţă de ce era să păţesc, să mor, asta este parfum. Scrieţi ce doriţi, mergem în instanţă", a mai spus Barna.

Conform lui Barna, agresorul spunea că este urmaşul lui Ştefan cel Mare pe descendenţă directă.

„Venise aproape lunar în audienţă la mine, se înscrisese în UDMR... Se legase cu lanţul de statuia nu ştiu care, intrase cu benzină în prefectură, deci nu era la prima abatere. Şi atunci l-a ameninţat pe vicepreşedinte că îl omoară. Colegul a plecat de la serviciu şi nu mi-a zis nimic că este un nebun în instituţie. Şi eu, când am coborât în secretariat, mi-a băgat cuţitul, era o baionetă din Primul Război Mondial… Sunt bine. Fac sport, alerg, n-am absolut nicio problemă”, a mai povestit vicepremierul UDMR pentru sursa citată.

În anul 2006, Tanczos Barna a fost înjunghiat în biroul său cu o baionetă de către Alecu Chitaru, un afacerist care solicitase un aviz. În urma acestei fapte, agresorul a fost condamnat de către Tribunalul Bucureşti la 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor.

„Până n-am ajuns în CSAT, n-am avut SPP niciodată”, a completat Tanczos Barna.