Tanczos Barna: Nu cred că există o incompatibilitate personală între Grindeanu și Bolojan. Există și anumite orgolii

Tanczos Barna că fiecare politician care ajunge la un anumit nivel are un orgoliu personal / Sursa foto: Agerpres

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat joi seara, la Digi24, în legătură cu tensiunile dintre premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderul interimar al Partidului Social-Democrat (PSD), că nu au la bază motive personale, ci sunt influențate mai degrabă de deciziile recente din Coaliția de guvernare. El a mai precizat că „există și anumite orgolii personale”.

El a fost întrebat dacă e de părere că există o incompatibilitate personală între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

„Nu, în mod clar nu. Nu, pentru că au avut discuții profunde, aprofundate, punctuale, aplicate, decizii luate. Nu cred că e o chestiune personală. E afectată decizia sau situația.

În momentul de față este mult afectată de campania electorală din București, de deciziile cu privire la campania electorală și la data alegerilor, unde - vom vedea - am avut o propunere în Coaliție, s-a decis practic o altă variantă. Nu a fost 30 noiembrie, ci 7 decembrie. Da, dar nu e capăt de țară și nu cred că este o problemă personală iremediabilă”, a declarat vicepremierul.

El a mai adăugat că fiecare politician care ajunge la un anumit nivel are un orgoliu personal.

„Cred că fiecare politician care ajunge la acest nivel are orgoliul personal, pentru că a făcut un drum în carieră, a ajuns președintele Camerei Deputaților, a ajuns premierul României, a ajuns ministru... are ceva în traistă, cum se spune. A făcut ceva în viață și are în spate o susținere a unui partid, a sute de mii de votanți, a sute de mii de alegători, a patru partide, a unei Coaliții.

Deci, cu siguranță, există și orgolii personale, și niciunul dintre noi nu este fericit dacă toate propunerile i se resping. Dacă, de fiecare dată, este cel care propune și este trimis la coș - „stai acolo, că tu nu ai nicio propunere niciodată și nu se acceptă” - da, sunt chestiuni de orgolii, dar nu atât de mari încât să nu găsim noi o cale de mijloc”, a mai adăugat vicepremierul Tanczos Barna.