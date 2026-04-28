Tanczos: Cel mai important lucru acum este ca APIA şi AFIR să autorizeze plăţile şi subvenţiile să ajungă la fermieri

Tanczos Barna, viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale. Sursa foto: Agerpres

Actele normative pentru legume-fructe, pentru spaţii protejate, pentru cartofi, pentru usturoi şi ameliorarea sunt cele cinci priorităţi care, astăzi, se află în circuitul de avizare şi de aprobare, astfel încât subvenţiile să ajungă în contul fermierilor, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, potrivit Agerpres. "Probabil mâine o să avem şedinţa de Guvern, dacă nu, cel târziu joi. Cel mai important lucru acum este ca APIA, AFIR-ul, sprijinite de Ministerul de Finanţe să autorizeze plăţile şi să facă plăţi efective, astfel încât subvenţiile să ajungă în contul fermierilor", a subliniat demnitarul.

"Ştim cu toţii care este situaţia pe scena politică.. Faţă de săptămâna trecută când am fost desemnat de domnul prim-ministru să preiau interimar conducerea ministerului, lucrurile s-au mai schimbat. Ieri a apărut decretul de numire. Tot ieri, pe scena politică a avut loc acel anunţ cu privire la prezentarea unei moţiuni de cenzură.

Motiv pentru care ne concentrăm zilele acestea pe actele normative care au fost pe circuit şi în cazul cărora am început resemnarea, reavizarea, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, chiar mâine, să intre în şedinţa de Guvern dacă şi celelalte ministere operează schimbările şi resemnarea actelor normative. Vorbim aici, în primul rând, de actele normative pentru legume, fructe, pentru spaţii protejate, pentru cartofi, pentru usturoi şi ameliorarea.

Sunt cele cinci priorităţi care, astăzi, sunt în circuitul de avizare şi de aprobare. Probabil mâine o să avem şedinţa de Guvern, dacă nu, cel târziu joi. Cel mai important lucru acum este ca APIA, AFIR-ul, sprijinite de Ministerul de Finanţe să autorizeze plăţile şi să facă plăţi efective, astfel încât subvenţiile să ajungă în contul fermierilor. Suntem deja la sfârşitul lunii aprilie, începe luna mai, după mini-vacanţă, deci săptămâna viitoare trebuie să meargă cu viteză maximă plăţile, astfel încât subvenţiile să ajungă la fermieri", a spus Tanczos Barna.

Potrivit oficialului, mai sunt de rezolvat probleme semnificative pe două pieţe: piaţa cărnii de porc şi piaţa de lapte.

"Am avut ieri, sâmbătă şi săptămâna trecută discuţii pe aceste teme. Este foarte clar că, dincolo de problema pestei porcine, avem o provocare în ceea ce priveşte mecanismele de piaţă, modalitatea în care sunt introduse pe piaţa din România cantităţi semnificative de carne de porc, de exemplu. Aici ar trebui să rediscutăm condiţiile şi modul în care se verifică aceste introduceri pe piaţă. Nu sunt importuri, că ele vin de pe piaţă comunitară. Am avut o întâlnire, ieri, cu preşedintele ANSVSA.

Astăzi am avut o discuţie şi cu vicepreşedintele şi vom propune împreună soluţii pentru a proteja producătorii autohtoni români. Fermierii din România trebuie să fie ajutaţi de autorităţi şi pe partea pestei porcine, unde ANSVSA trebuie să fie mult mai activ şi mult mai eficient, altfel acest fenomen nu va fi potolit niciodată în România. Avem nevoie şi de ajutorul Ministerului Mediului, prin asociaţiile de vânătoare, astfel încât în cazul mistreţului pesta porcină, riscul răspândirii să fie redusă la maxim", a subliniat Tanczos.

Potrivit ministrului interimar de la Agricultură, sprijinul cuplat pentru sectorul zootehnic şi pentru celelalte sectoare este în continuare o temă destul de spinoasă, având în vedere că sectoare importante, precum producţia de cartofi sau sfecla de zahăr, rămân fără subvenţii.

"Astăzi, mă voi întâlni şi cu Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România, iar în zilele următoare, azi mâine, voi mai avea întâlniri şi cu alte asociaţii, astfel încât să vedem care este situaţia pe fiecare sector în parte şi în paralel cu soluţionarea crizei politice ne aplicăm şi asupra problemelor din sector.

Sprijinul cuplat pentru sectorul zootehnic şi pentru celelalte sectoare este în continuare o temă destul de spinoasă. Nu sunt fericit văzând că pârloaga primeşte mulţi bani şi sectoare importante, cum este producţia de cartofi sau sfecla de zahăr, rămân fără subvenţii.

O să am astăzi o discuţie cu colegii să văd de ce s-a ajuns în această situaţie, chiar dacă minimumul acela care trebuie asigurat la fiecare sprijin cuplat este o condiţie. Este aproape inadmisibil ca sectoare productive, importante pentru economia naţională să rămână în urmă în detrimentul unor sectoare care sunt neproductive, pârloaga de exemplu", a punctat demnitarul.