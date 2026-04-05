Târgul de Paște din Craiova s-a deschis. Lia Olguța Vasilescu: „25% din economia Craiovei o reprezintă HoReCa și comerțul”

Craiova a devenit rapid un oraş bazat pe turism și experiențe. Un sfert din economie este susținută deja de HoReCa și comerțul adiacent, iar sezonul evenimentelor începe în forță chiar de astăzi. Târgul de Paște și-a deschis porțile într-un decor spectaculos, iar autoritățile mizează pe un nou val de turiști care să confirme trendul ascendent al orașului.

În ultimii ani, Craiova s-a reinventat ca destinație turistică, iar rezultatele încep să se vadă clar în economie. Evenimentele mari au fost cheia acestui succes. Chiar astăzi a fost deschis oficial Târgul de Paște, organizat într-un cadru de poveste, în Parcul „Nicolae Romanescu”. Decoruri spectaculoase, zone tematice și atracții pentru toate vârstele îi așteaptă pe vizitatori, într-un eveniment gândit nu doar pentru localnici, ci mai ales pentru turiști.

„A fost o surpriză să văd de la INS cât de mult a crescut turismul în Craiova. 25% din economia Craiovei o reprezintă HoReCa și comerțul. Asta a fost posibil doar prin dezvoltarea turistică a orașului. Datorită Târgului de Crăciun, de Paște, festivalul Shakespeare, Intencity, am reușit să atragem foarte mulți turiști”, a spus Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Craiova începe să facă parte şi din circuite turistice din ce în ce mai diverse, iar hotelurile se ocupă rapid în perioadele de vârf.

„Dacă până acum marii operatori de turism din Bulgaria au adus în fiecare an turiștii, anul acesta intră și marii operatori din Armenia. Au fost și agenții din Serbia care au ocupat locuri în hotelurile noastre pentru evenimentele din timpul anului. Pe lângă acești turiști tradiționali, sunt din toată Europa și chiar, la Târgul de Crăciun, am avut ocazia să vedem turiști din Singapore și Las Vegas”, a mai spus ea.

Creșterea accelerată a turismului a adus şi investiţii importante. Marile lanțuri hoteliere își pregătesc deja intrarea pe piața din Craiova.

„Și din punct de vedere al infrastructurii creștem. Am eliberat autorizatși și PUZ-uri pentru marii operatori din industria hotelieră din lume”, a mai spus Olguța Vasilescu.

Cu fiecare eveniment, Craiova își consolidează statutul de destinație turistică importantă, iar impactul se vede direct în economie. Mai mulți turiști, mai multe afaceri și un oraș care crește odată cu ele.