Teodor Meleșcanu, mesaj tăios pentru Tăriceanu: „Nu cred în sancțiuni, excluderi și apucături de dictator din Banana Land”

Teodor Meleșcanu, noul președinte al Senatului i-a transmis, joi, un mesaj liderului ALDE Călin Popescu Tăriceanu, în care îi spune că nu crede în excluderi și „apucături de dictator din Banana Land”.

„Draga Calin, eu cred in dialog, in ratiune si in logica, pentru binele natiunii. Nu cred in sanctiuni, excluderi si apucaturi de dictator din Banana Land.

Aceasta nu este o lupta intre mine si tine, este o alegere buna sau o alegere gresita. Nu eu sunt problema ta, dar pot fi parte din solutie si sunt oricand deschis la dialog, cooperare si colaborare. Competitia ne face mai performanti iar colaborarea mai BUNI.

De-a lungul istoriei, au fost prea multi cei care si-au facut un tel din a dezbina neamul nostru. Stiu ca tu nu faci parte dintre acestia.

Sa distrugi este foarte usor, sa construiesti este foarte greu, cere multa inteligenta, munca si patriotism”, a scris Teodor Meleșcanu pe Facebook.

El a adăugat că ALDE trebuie să aleagă dacă va continua colaborarea cu PSD sau dispare de pe scena politică, subliniind că formațiunea ALDE se află la o răscruce de drumuri.