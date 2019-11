"Trădătorul" Daniel Constantin își dă demisia din Pro România

Daniel Constantin, prim-vicepreşedintele al Pro România, a anunțat că va demisiona din toate funcțiile ca urmare a deciziei luate de Biroul Executiv al partidului de a-l suspenda pentru că a trădat formațiunea și a votat Guvernul Orban.

”Nu o să vedeţi niciodată să spun ceva de rău de Victor Ponta. Ce s-a întâmplat acum cu BEx este, din punctul meu de vedere, nestatutar, pentru că prim-vicepreşedinţii sunt aleşi de Congres, ca atare nu pot fi suspendaţi de un for inferior. Dar este irelevant. Vreau să vă spun ce i-am spus şi lui Victor Ponta ieri, am avut o convorbire telefonică, cu jumătate de oră înainte de a începe şedinţa de învestitură a Guvernului şi i-am spus că dacă asta e opinia domniei sale, nu-mi trebuie opinia întregului partid pe care o respect, sigur, dar când a pornit acest proiect am avut o înţelegere cu domnia sa. Dacă dânsul va considera că asta este decizia pe care trebuie să o luăm, să nu-i pună pe colegii din Pro România să suspende sau să trimită din partid fondatorul partidului, până la urmă, pe mine sau pe Sorin Cîmpeanu şi pe ceilalţi. O să-mi prezint, la prima şedinţă şi când o să le explic colegilor ce s-a întâmplat, o să-mi prezint demisia din toate funcţiile. (...) Nu cred că i-a făcut plăcere lui Nicu Bănicioiu să mă suspende pe mine sau pe Sorin Cîmpeanu, care are o anvergură internaţională, din partid. Nu vreau să-i pun în această situaţie nici pe Nicu Bănicioiu, nici pe ceilalţi, ca atare am această demnitate să-mi asum decizia pe care am luat-o ieri şi îmi dau demisia şi din Biroul Permanent al Camerei (...) Nu ştiu ce voi face. Am discutat cu toată lumea, cu toate partidele, până aseară nu mi-am pus problema să merg în altă parte. Dacă asta este decizia, ne strângem mâna bărbăteşte şi mergem mai departe fără scandal. Pe mine mă leagă de Victor o relaţie de colaborare şi de prietenie de zece ani. Nu trebuie să-i aruncăm la coş pentru o dispută de genul ăsta”, a afirmat Daniel Constantin, marţi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Constantin a confirmat că va demisiona din Pro România și la Digi 24. „Ca atare, în prima ședință îmi voi prezenta demisia ca un gest de onoare și de asumare a lucrului pe care l-am făcut, pe care îl consider corect politic și pentru țară. (...) S-a luat această decizie, nu vreau să atrag partidul într-un circ public. Nu vreau să spun lucuri rele despre Victor Ponta. Îmi asum acest gest. Îmi voi da demisia din calitatea de membru de partid dar și din funcția pe care o am la nivelul Parlamentului, cu prima ocazie”, a spus el.

Daniel Constantin nu este însă la prima trădare. Potrivit Grupul de Investigaţii Politice, fostul ministru al Agriculturii este o unealtă a sistemului.

Mai exact, în 2014, DNA-ul condus de Laura Codruţa Kovesi l-a şantajat pe Constantin cu un dosar deschis pe numele socarei lui pentru a-l convinge ca Ministerul Agriculturii să devină parte într-un proces prin care 13 oameni au fost condamnaţi la 50 de ani de închisoare.

Dosarul soacrei a fost clasat în 2018, după ce Daniel Constantin a ieşit din ALDE şi i s-a alăturat lui Victor Ponta în partidul ProRomânia.