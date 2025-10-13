Trei miliarde de euro pentru siguranța națională: armament, drone și protecție cibernetică. Planul MAI până în 2030

sursa foto: Facebook / Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne pregăteşte un amplu program de modernizare, în valoare de aproximativ trei miliarde de euro, pentru perioada 2026–2030. Proiectele propuse vizează domenii strategice precum armamentul, dronele, mobilitatea, securitatea cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice, notează Agerpres.

„Aceste investiţii vor întări capacitatea MAI de gestionare a situaţiilor de urgenţă, ordinii publice şi protecţiei civile, sporind interoperabilitatea cu partenerii europeni şi rezilienţa naţională”, se arată într-un comunicat transmis luni de MAI.

Finanţarea urmează să fie realizată prin Mecanismul SAFE, un instrument european care sprijină achiziţia de echipamente şi tehnologii moderne pentru poliţie, jandarmerie, serviciile de intervenţie rapidă şi protecţia civilă. Programul susţine modernizarea infrastructurii şi alinierea la angajamentele Uniunii Europene.

„Proiectele includ sisteme avansate de supraveghere, echipamente de protecţie şi mobilitate, drone pentru monitorizare, tehnologii pentru managementul situaţiilor de urgenţă şi comunicaţii securizate. Acestea au aplicabilitate duală - atât în timp de pace, cât şi în situaţii de conflict - şi sunt aliniate cu priorităţile de înzestrare ale MAI”, precizează sursa citată.

În acelaşi timp, ministerul îşi propune să implice industria naţională în procesul de modernizare, prin parteneriate şi transferuri de tehnologie cu state şi companii europene. Scopul este dezvoltarea unor capabilităţi operaţionale integrate şi eficiente, adaptate cerinţelor actuale de securitate.

Bugetul total propus este împărţit în mod egal între două domenii strategice: Ordine şi Siguranţă Publică și Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă, fiecare urmând să beneficieze de 1,4 miliarde de euro.

Mecanismul SAFE are un buget total de 150 de miliarde de euro şi urmăreşte consolidarea cooperării industriale europene şi reducerea fragmentării pieţei de securitate şi apărare. România se află printre cele 19 state membre interesate să participe la acest program.