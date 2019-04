Tudorel Toader răspunde criticilor: „Eu nu mă consider în război cu nimeni. Eu îmi fac datoria potrivit legii”

Foto: captură Antena 3

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că nu se consideră în război cu nimeni şi a precizat că, atunci când a fost numit ministru, a primit garanţii de conservare a statutului de independent şi neafiliat politic.



Tudorel Toader a precizat că îşi va îndeplini obligaţiile până când în Monitorul Oficial va apărea numele înlocuitorului său la Ministerul Justiţiei.



"Eu nu mă consider în război cu nimeni. Eu îmi fac datoria potrivit legii, potrivit Constituţiei, de ministru al Justiţiei. Eu îmi îndeplinesc obligaţiile pe care le am, câtă vreme mă aflu pe scaunul de ministru al Justiţiei. În momentul în care în Monitorul Oficial apare numele şi prenumele înlocuitorului, al viitorului ministru al Justiţiei, îl voi aştepta la minister, voi preda, aşa cum este normal, pe bază de proces verbal, sigiliul ministerului şi îi voi ura succes. Dacă uneori apar abordări diferite, viziuni diferite asupra unei soluţii legislative sau alteia, evident trebuie văzută perspectiva din care problematica e abordată şi posibil soluţionată. Prin urmare, nu mă consider în război, în conflict cu nimeni. Eu am fost onorat că mi s-a încredinţat demnitatea de ministru al Justiţiei. La momentul când am acceptat să preiau această demnitate, am primit garanţiile de conservare a statutului de independent, de neafiliat politic", a afirmat Toader.