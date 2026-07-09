UDMR face apel către partide "să lase din orgolii". Cseke Attila: "Nu e vorba de iubire. Putem să luăm modelul alegerii Papei"

Cseke Attila a declarat că fiecare partid din fosta coaliție de guvernare trebuie să "mai lase din orgolii" atunci când discută despre găsirea unei soluții la actuala criză politică.. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat joi că fiecare partid din fosta coaliție de guvernare trebuie să "mai lase din orgolii" atunci când discută despre găsirea unei soluții la actuala criză politică.

"Noi am oferit mai multe soluții, le-am spus public: în primul rând, eu cred că fiecare din aceste partide trebuie să-și mai lase din orgolii. Este un moment în care trebuie să luăm exemplu și din alte țări. În alte țări europene, atunci când au apărut situații din acestea tensionate din punct de vedere politic, pentru a nu se ajunge la o legitimare parțială sau totală a partidelor dintr-o extremă, s-au făcut coaliții mari.

Ele nu s-au făcut pentru veci. Nu este vorba despre o iubire pe următorii trei ani, următorii opt ani sau așa mai departe. Este gestionarea responsabilă a unei situații politice create", a spus Cseke Attila joi, după ce a vizitat șantierul noului Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei "Zerlendi" din București, scrie Agerpres.

În opinia sa, soluția corectă din punct de vedere politic ar fi refacerea unei coaliții mari, în care fiecare să-și asume ceea ce are de făcut, iar dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui găsită o altă soluție, de Guvern minoritar, cu o majoritate la învestire și care să aibă în spate un acord între partidele politice, astfel încât să se asigure pe anumite aspecte care sunt importante - precum PNRR, SAFE - o majoritate parlamentară și o stabilitate.

"Nu sunt prezicător, dar nu ar trebui să dureze mult și ar trebui să se finalizeze cât mai rapid. (...) Ne trebuie miniștri cu mandat plin. Noi vom susține soluțiile care se degajă. Eu cred că în fiecare zi ar trebui să se întâlnească cei patru președinți de partide câte două, trei, patru ore, până se degajă o înțelegere și un acord. Dacă vreți, putem să luăm modelul alegerii Papei, unde oamenii se închid până când găsesc o soluție", a susținut ministrul.



În opinia sa, nu se mai poate aștepta, având în vedere că răbdarea societății a ajuns la 'sfârșit'.

"Noi suntem aici, vorbesc de UDMR, am propus niște soluții. Suntem gata să sprijinim aceste soluții pe baza unui acord care trebuie încheiat între cele patru formațiuni" a subliniat Cseke Attila.