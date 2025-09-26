UE va debloca 545 de milioane de euro pentru Ungaria. Comisia neagă că e un „troc” ca Orban să voteze sancțiunile împotriva Rusiei

Comisia Europeană a anunțat că Ungaria va putea accesa fondurile doar dacă garantează libertatea academică, însă unii europarlamentari se tem că premierul Viktor Orban va putea ajunge prea ușor la acești bani, scrie Euronews.

Comisia Europeană a aprobat realocarea a 545 de milioane de euro pentru Ungaria din fondurile de coeziune anterior înghețate, însă majoritatea plăților rămân condiționate de respectarea statului de drept, așa cum fusese stabilit anterior.

În cadrul procesului de revizuire la jumătatea perioadei a politicii de coeziune, Comisia a decis reprogramarea de către Ungaria a 545 de milioane de euro din programele pentru Dezvoltare Economică și Digitalizare către noile priorități STEP.

„Totuși, întrucât Ungaria continuă să nu îndeplinească Condiția Orizontală de Încadrare privind Carta Drepturilor Fundamentale referitoare la libertatea academică, fondurile recent reprogramate nu vor fi deblocate”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Euronews.

Ungaria este supusă mai multor sancțiuni ale UE din cauza riscurilor sistemice de corupție și a problemelor legate de statul de drept. Majoritatea celor 28 de miliarde de euro din fonduri rămân inaccesibile Budapestei.

În cadrul revizuirii la jumătatea perioadei bugetului multianual de șapte ani, statele membre pot realoca fondurile neutilizate pentru apărare și proiecte cu dublă utilizare. Ungaria a solicitat deblocarea a 545 de milioane de euro.

Potrivit cotidianului ungar Nepszava, o mare parte din fonduri – 395 de milioane de euro – provin din bani înghețați din cauza amenințărilor la adresa libertății academice din Ungaria. Conform Comisiei, acești bani vor fi plătiți doar după îndeplinirea condițiilor stabilite anterior.

„Comisia consideră că aceste Condiții Orizontale pot fi îndeplinite doar dacă universitățile administrate de fundații de interes public sunt excluse clar din noile priorități sau dacă problemele semnalate anterior în legătură cu aceste fundații sunt rezolvate”, se arată într-un comunicat.

Îngrijorări în rândul eurodeputaților

Daniel Freund, europarlamentar german din grupul Verzilor și critic vehement al premierului Viktor Orbán la Bruxelles, a denunțat decizia și a amenințat cu acțiuni legale.

Freund a declarat pentru Euronews că, prin noile alocări, Ungariei i-ar putea fi mai ușor să îndeplinească criteriile și să acceseze banii.

„Comisia nu ar fi trebuit niciodată să deblocheze aceste fonduri. Ele au fost înghețate pentru că Orbán a demontat statul de drept – iar nimic nu s-a schimbat. Faptul că acum poate efectiv să-și deblocheze sute de milioane pentru el însuși este revoltător. Ca Parlament, analizăm în prezent o acțiune legală împotriva acestei decizii”, a spus el.

Anterior, Financial Times a relatat că Executivul european ar urma să deblocheze 550 de milioane de euro din fondurile înghețate pentru Ungaria pentru a câștiga bunăvoința lui Viktor Orbán în vederea următorului pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei.

Comisia Europeană a negat că ar exista un astfel de troc.