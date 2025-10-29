Un lider PNL acuză PSD că a trecut linia roșie: “Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan, o rușine politică”

Alexandru Muraru: “Ceea ce vedem zilele acestea este șantaj în toată regula" FOTO: Facebook Alexandru Muraru

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, a lansat un atac dur la adresa PSD, despre care a spus că a trecut linia roșie prin “șantajul asupra premierului Ilie Bolojan”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Alexandru Muraru spune că atacurile venite dinspre PSD la adresa premierului Ilie Bolojan sunt o formă de șantaj, nu simple divergențe de opinie.

“Ceea ce vedem zilele acestea nu mai este politică, este șantaj în toată regula. Declarațiile Liei Olguța Vasilescu și atacurile orchestrate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan nu sunt simple „divergențe de opinie”. Sunt mesaje venite dinspre rețelele obscure din magistratură, care, prin interpuși politici, încearcă să blocheze reforma statului și să mențină privilegiile de castă”.

De ce este atacat Ilie Bolojan, potrivit lui Alexandru Muraru

Potrivit lui Alexandru Muraru, Ilie Bolojan este atacat pentru că și-a asumat să facă reforme:

“Premierul Ilie Bolojan are curajul să facă ceea ce alții doar au promis: să reformeze sistemul, să taie pensiile speciale, să pună ordine în buget și să redea încrederea oamenilor în statul român. De aceea este atacat. De aceea este amenințat.

PSD, incapabil să se desprindă de rețelele care i-au servit puterea, preferă să pună în pericol stabilitatea guvernului și credibilitatea României în fața Europei doar pentru a-și proteja privilegiile. Asta înseamnă iresponsabilitate. Asta înseamnă dispreț pentru cetățeni”, a mai scris vicepreședintele Alexandru Muraru.

El a subliniat că Ilie Bolojan se bucură de susținere în partid, în timp ce PSD trebuie să aleagă dacă vrea să fie parte a reformei:

“PNL îl susține ferm pe Ilie Bolojan. România are nevoie de lideri care spun „nu” presiunilor, nu de politicieni care se pleacă în fața grupurilor de interese.

A încerca să dobori un guvern pentru că vrea să facă ordine în justiție și în pensiile speciale înseamnă să ataci chiar esența democrației.

România europeană și liberală nu poate fi condusă de frică sau prin amenințări. Este timpul ca PSD să aleagă: vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei”.