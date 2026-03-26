Un lider PNL îl atacă pe Grindeanu: Declarațiile despre retragerea miniștrilor sunt un act de iresponsabilitate

Vicepreședintele PNL, Alexandu Muraru, a atacat dur PSD, partid pe care l-a acuzat că vrea să „dinamiteze” Coaliția și să arunce România „într-o nouă criză politică”, doar pentru a-și satisface propriile interese. Declarațiile liderului liberal vin după ce Sorin Grindeanu s-a plâns la Bruxelles de o presupusă „apropiere” între PNL și AUR și amenințat cu retragerea miniștrilo PSD de la guvernare.

Amenințările PSD că își va retrage miniștrii din Guvernul Bolojan reprezintă „un act de iresponsabilitate majoră”, a scris Muraru pe Facebook.

„Într-un context internațional tensionat, când România are nevoie de stabilitate, predictibilitate și responsabilitate, PSD alege să se joace din nou cu focul. Declarațiile despre retragerea miniștrilor și trecerea în opoziție nu sunt simple poziționări politice. Sunt un act de iresponsabilitate majoră.

PSD transmite, zi de zi, că este gata să dinamiteze coaliția și să arunce țara într-o nouă criză politică. Asta nu înseamnă forță. Nu înseamnă strategie. Înseamnă pur și simplu lipsă de responsabilitate față de România și față de români”, a scris vicepreședintele PNL.

Sorin Grindeanu a avertizat că este pregătit să îi retragă pe miniștrii social-democrați din guvern și să ducă partidul în opoziție. În același timp, acesta a sugerat o posibilă alianță între PNL și AUR.

Alexandru Muraru a denunțat aceste amenințări, arătând că atunci când România pare instabilă politică, costurile economice și sociale sunt uriașe.

„Când un partid aflat la guvernare amenință constant cu destabilizarea guvernării, mesajul ajunge imediat mai departe: România este instabilă, România este nesigură, România este vulnerabilă politic. Iar acest mesaj nu rămâne fără consecințe. Ne costă. Ne costă în credibilitate, în încrederea investitorilor, în costurile de finanțare și, în final, în nivelul de trai al oamenilor.

PSD pune încă o dată interesul de partid deasupra interesului național. În loc să participe serios la guvernare, preferă să alimenteze nesiguranța și să adauge noi costuri pe umerii românilor. Este exact comportamentul unui partid care a pierdut contactul cu societatea, cu problemele reale ale țării și cu responsabilitatea pe care ar trebui să o aibă”, a precizat Muraru.

Vicepreședintele PNL a adăugat că PSD este „un partid decuplat de la realitate, rupt de nevoile României și închis într-o logică izolaționistă și autodistructivă.”

„Românii nu au nevoie de spectacol politic. Nu au nevoie de amenințări și de crize fabricate. Au nevoie de seriozitate. Au nevoie de stabilitate. Au nevoie de partide care înțeleg că nu te poți juca cu destinul unei țări doar pentru a obține un avantaj tactic”, a scris Muraru.