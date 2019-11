Unul dintre dușmanii lui Eugen Teodorovici, reactivat în șefia ANAF

Fostul Ministru al Finanțelor în Guvernarea PSD - Ionuț Mișa, care a fost și președinte al Fiscului, a declarat că se întoarce șef la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de unde a fost îndepărtat prin detașare la Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili.



„Doar mi-a încetat detașarea de pe post. Practic m-am reîntors pe postul pe care sunt titular (din anul 2015) și de pe care am fost detașat pe 11.06.2019, post pe care l-am ocupat prin concurs după 16 ani în care am ocupat toate funcțiile publice (nu am sărit nici măcar una din treptele ierarhice) până la aceasta”, a declarat Ionuț Mișa pentru HotNews.ro.

Deși pesedist precum Teodorovici, Mișa a fost una dintre țintele predilecte ale lui Teodorovici în mandatul acestuia la Ministerul de Finanțe. Teodorovici la admonestat public de mai multe ori pe Mișa, apoi la schimbat de la șefia Fiscului.