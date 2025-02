Va fi împiedicat Călin Georgescu să mai candideze? Ce spun liderii Coaliției: „Datele din anchete se pot schimba și în ultima zi”

Anchetele deschise ca urmare a anulării primului tur al alegerilor prezidențiale sunt în curs de desfășurare. FOTO: Hepta

Anchetele deschise ca urmare a anulării primului tur al alegerilor prezidențiale sunt în curs de desfășurare. Mulți lideri din țară cer mai multe informații cu privire la decizia CCR. În acest context, premierul Marcel Ciolacu a declarat duminică că „trebuie să existe dovezi care să fie prezentate”, pentru că „există o mare tensiune în societate”. De asemenea, și ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a afirmat că, dacă Călin Georgescu a făcut lucruri incompatibile cu ordinul constituţional, cu siguranţă instituţiile nu îl vor mai lăsa să candideze. „Datele din anchete se pot schimba şi în ultima zi”, a mai adăugat ministrul.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu este îndreptăţit să facă publice anumite informaţii, după ce a fost întrebat dacă sunt probe concrete pentru eliminarea din cursa pentru funcţia de preşedinte al României a lui Călin Georgescu.

„Nu sunt cel îndreptăţit să răspund la această întrebare. Nu sunt nici îndreptăţit să fac publice mai multe informaţii. Aşa funcţionează un stat de drept. Eu nu sunt magistrat, nici judecător, nici procuror, nici membru al CCR, nici membru la BEC. Eu am spus o părere politică. Nu am vorbit pe scenă din poziţia de prim-ministru, am vorbit din funcţia de preşedinte al PSD. Am spus, când nimeni nu poate fi oprit arbitrar, trebuie să existe dovezi care să fie prezentate. Mai mult, există o tensiune în societate. Dacă ne facem că nu o vedem... nu o rezolvă Victor Ponta, cu candidatura lui sau nu. Tensiunea în societate e destul de mare. În momentul în care românii încep iarăşi să se despartă, unii pro, unii contra, nu cred că ne dorim acest lucru. Atunci am făcut un apel ca lider politic, adevărul trebuie spus cât mai repede”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, după Congresul extraordinar al PSD.

Întrebat dacă în strategia alături de Crin Antonescu ia în calcul candidatura lui Călin Georgescu, Marcel Ciolacu a explicat că nu este el coordonatorul campaniei electorale a lui Antonescu.

„Domnul Crin Antonescu nu a făcut apel la mine de a fi şef de campanie sau consultant. Ceea ce mi se pare corect. Am avut o discuţie, mă plătiţi să fiu prim-ministru, să îmi văd de actul de guvernare, domnul Bolojan să preia şi acest rol de şef de campanie. Am intrat pe strategie. Dacă aş candida, aş lua în calcul pe toţi cei care au anunţat că vor candida”, a spus Ciolacu.

Întrebat, de asemenea, dacă în cazul în care Călin Georgescu va ajunge preşedinte, va coabita cu acesta sau va demisiona din funcţie, Marcel Ciolacu a precizat că va avea un dialog extraordinar cu viitorul preşedinte al României, Crin Antonescu.

„Nu vă răspund, e o presupunere. Voi avea un dialog extraordinar cu viitorul preşedinte al României, domnul Crin Antonescu”, a spus Ciolacu.

Datele din anchete se pot schimba „şi în ultima zi”

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a afirmat, de asemenea, că, dacă Călin Georgescu a făcut lucruri incompatibile cu ordinul constituţional, cu siguranţă instituţiile nu îl vor mai lasă să candideze. El crede că este destul timp până la alegeri, pentru că datele din anchete deschise după primul tur al alegerilor prezidenţiale se pot schimba şi în ultima zi înaintea scrutinului. Întrebat despre presupusele informaţii pe care Georgescu le-ar primii de la servicii, Tanczos Barna a afirmat: „Mi-e greu să fac linia între adevăr şi fals în tot ce spune domnul Georgescu”.

Tanczos Barna a fost întrebat, duminică seară, la Digi 24, dacă ar trebui să-i fie permisă candidatura ui Cplin Georgescu la alegerile prezidenţiale şi a afirmat: „Va trebui să ajungem acolo şi să vedem că domnul Georgescu depune o candidatură. Va trebui să vină acea analiză, premergătoare, şi care este obligatorie şi, în condiţiile date, este chiar mai importantă decât acum cinci ani sau acum zece ani”.

Acesta afirmă că decizia va fi tot a Curţii Constituţionale, chiar dacă „avem decizii pro şi contra”.

„Chiar sunt curios cum se va desfăşura acest proces şi cum se va finaliza, este imposibil de spun dacă va fi cu da sau cu nu. Cel mai important este legalitatea şi constituţionalitatea. Dacă, legal, nu i se poate reproşa nimic domnului Georgescu, cu singuranţă va candida şi va fi admisă candidatura. Dacă a făcut lucruri incompatibile cu ordinul constituţional, cu siguranţă instituţiile nu îl vor mai lasă să candideze”. A mai declarat politicianul UDMR.

Acesta a precizat că totul depinde de datele din anchete unde „şi în ultima zi pot apărea date noi”.

Întrebat cum de nimeni din statul român nu reacţionează după ce Călin Georgescu a susţinut că primeşte informări de la servicii, Tanczos Barna a declarat: „Vă spun foarte sincer că, câteodată, nu-l cred pe domnul Călin Georgescu. Sunt foarte puţini oameni raţionali care, dacă primesc astfel de informaţii, ies în faţa camerelor sau pe TikTok (...) Cu siguranţă, dacă există asemenea dovezi, domnul Georgescu şi cei care i-au furnizat datele ar face puşcărie imediat (...) Mi-e greu să fac linia între adevăr şi fals în tot ce spune domnul Georgescu”.

Ministrul Finanţelor afirmă că Georgescu „este periculos pentru România” prin declaraţiile anti-NATO şi anti-UE pe care le face.