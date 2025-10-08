Valentin Naumescu face prima declarație în funcția de consilier prezidențial: Trump ar putea merita Premiul Nobel pentru Pace

Valentin Naumescu. sursa foto: Centrul Politic

În prima sa luare de poziție de la numirea în funcția de consilier prezidențial, profesorul și analistul de politică externă Valentin Naumescu a comentat, într-o postare pe Facebook, posibilitatea ca Donald Trump să primească în acest an Premiul Nobel pentru Pace, subliniind că o astfel de decizie ar avea argumente „mai solide decât cele din 2009, când distincția i-a fost acordată lui Barack Obama”.

„Dacă Președintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens. Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009, când Președintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru pace în primul an al primului său mandat”, a scris Valentin Naumescu.

El a amintit declarația lui Obama de atunci, care recunoștea că premiul nu venea ca o recunoaștere a unor realizări concrete, ci ca „un stimulent pentru acțiuni viitoare în favoarea păcii”.

Naumescu apreciază că în ultimele luni, Donald Trump „a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia”, iar până la anunțarea laureatului Nobel, pe 10 octombrie, „ar putea fi confirmate rezultate semnificative, precum eliberarea ostaticilor israelieni, încetarea războiului din Gaza și începutul unei guvernări post-Hamas în teritoriu”.

„Proiectul de acord de pace propus de Președintele Donald Trump este corect și binevenit și deschide o posibilă cale de încheiere a acestui război început cu atacul criminal al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023”, afirmă consilierul prezidențial.

În privința războiului din Ucraina, Naumescu este de părere că întâlnirea din 18 august dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, la Washington, a marcat „o îmbunătățire a relațiilor SUA–Ucraina și o revenire a relațiilor transatlantice la nivelul la care putem spera la salvarea conceptului strategic de succes al Occidentului transatlantic”.

„Europa a fost solidară cu Ucraina și unită în jurul președintelui Zelenski, iar președintele Trump a arătat o atitudine deschisă, pozitivă și constructivă. Relațiile transatlantice SUA–Europa democratică și relațiile bilaterale americano-ucrainene au părut că funcționează din nou, ba chiar găsesc noi temeiuri, rațiuni și interese comune. Războiul continuă însă”, notează Naumescu.

În finalul mesajului, consilierul prezidențial subliniază importanța crucială a parteneriatului transatlantic pentru Europa și pentru România.

„Pentru UE și în general pentru Europa democratică, dar în particular și în mod deosebit pentru România, este esențială menținerea alianței cu SUA în cadrul unui NATO puternic și credibil, precum și funcționalitatea parteneriatului transatlantic, pe multiple planuri: strategic, politic, militar, economic, tehnologic, intelligence, academic, cultural, de mobilitate umană”, a mai scris acesta.