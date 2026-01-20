Valul de frig a dus la cel mai mare consum de energie din ultimii 4 ani. Bogdan Ivan: “Avem resurse pentru a face față"

Bogdan Ivan a precizat că toate sursele de producţie a energiei sunt în grafic. Foto: Getty Images

Valul de frig a dus, luni, la cel mai mare consum de energie înregistrat în România în ultimii patru ani: 9.235 MW. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că România are resurse suficiente pentru a face față acestor vârfuri de consum.

”Avem suficiente resurse de gaze şi energie electrică pentru a face faţă valului de frig din această perioadă! Astăzi, în vârful de dimineaţă, am avut cel mai mare consum ale energiei electrice din ultimii patru ani: 9.235 MW. Dar ne-am pregătit încă din vară şi lucrurile sunt sub control: depozitele de gaze ale României sunt pline în proporţie de 59%, cu 170 de milioane de metri cubi mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut”, a transmis, luni seară, ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a precizat că toate sursele de producţie a energiei sunt în grafic: ”Avem un mix energetic stabil, cu producţie atât din regenerabile, cât şi din cărbune”.

Precizările ministrului Energiei vin în contextul în care meteorologii anunţă că valul de frig va persista, până joi dimineaţă, în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime între -20 şi -6 grade.

În următoarele două nopţi, toată ţara se va afla sub atenţionări Cod galben de ger, cu temperaturi minime între -20 şi -8 grade. Şi în Bucureşti, vremea se va menţine deosebit de rece.

Într-o intervenților pentru Antena 3 CNN, Bogdan Ivan a precizat că un rol important în echilibrarea sistemului energetic în perioada de ger îl joacă repornirea termocentralelor pe cărbune:

“Avem avantajul faptului că avem aceste precipitații în ultima perioadă, am ajuns la un volum foarte mare al precipitaților, producem foarte multă energie pe segmentul hidro, producem constant energie bazată pe nuclear. Pentru că avem în continuare cărbune la CE Oltenia, am activat la maximum toate capacitățile producției de energie electrică pe bază de cărbune”.