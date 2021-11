Condiția PSD pentru a intra la guvernare alături de PNL, dacă nu are premierul. Vasile Dîncu: ”E un algoritm gândit demult”

“Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției sunt cele două ministere avizatoare care, în orice negociere de algoritm de guvernare, sunt cele dintre care se alege. La noi există cine are premierul nu are Secretariatul General al Guvernului și nu alege primul între cele două ministere avizatoare. E un algoritm gândit demult în politica românească și chiar funcționează când se fac coaliții sau alianțe”, a declarat Vasile Dîncu la Profit News.

Întrebat ce va alege PSD-ul în cazul în care PNL va avea premierul, el a răspuns:

“Nu am stabilit ce alegem, dar eu presupun că am lua Finanțele având în vedere că sunt alte ministere la care noi nu avem acces, cel puțin în varianta de acum: Dezvoltarea este la UDMR, am văzut că Mediul este la UDMR, adică sunt ministere economice sau Fondurile Europene nu știu la cine ar fi. Este normal ca aceste funcții economice, funcțiile din ministerele de forță, legate de membrii în CSAT, se aleg cumva între participanții la guvernare și atunci cine are una, nu putea lua cealaltă”.

Totodată, senatorul spune că nu s-au luat decizii nici cu privire la schimbarea structurii guvernului.

“Au propus cele două echipe de negociere niște ministere pentru că, așa cum se întâmplă când faci un guvern, vin oamenii din echipele de negociere cu tot felul de priorități. Unii au spus este nevoie pentru cei patru milioane de români din afară, și eu cred că ar trebui făcută asta, ar fi nevoie de un minister al Diasporei, al românilor de pretutindeni, care să se ocupe serios și de Republica Moldova, să se ocupe și de românii din afară din perspectiva administrativă culturală, învățământ, religie. Ar trebui, dar probabil nu o să o facem acum (…) pentru Diaspora un super minister care să conțină fonduri, să fie ca un fel de minister al Administrării românilor din afară, să aibă bani pentru școală, pentru religie, pentru Biserică, pentru că asta ține identitatea. (…) Liberalii au venit cu ideea să facem un minister al întreprinderilor mici și mijlocii”, a explicat Vasile Dîncu.

PSD, PNL și UDMR, întâlnire crucială de ultimă oră. Noul guvern ar putea fi gata până vineri

Florin Cîțu este de acord și ar putea să devină vicepremier și ministru al Finanțelor Publice, în această formulă guvernamentală. Liderii PSD și PNL s-au înțeles, însă ultimul cuvânt îl va avea Klaus Iohannis.

Potrivit surselor politice Antena 3, întâlnirea celor trei partide cu șeful statului ar fi trebuit să aibă loc luni seară. Mai întâi însă va avea loc o întâlnire doar între liderii politici, Marcel Ciolacu, Florin Cîțu și Kelemen Hunor.

"O nouă întâlnire, mâine, în același format și tot mâine ar trebui să iasă cei trei și să anunțe intrarea la guvernare împreună și formarea unei coaliții de guvernare. Nu s-au înțeles însă în ceea ce privește numele de premier și aici este așteptată intervenția președintelui României, Klaus Iohannis.

Marcel Ciolacu și Florin Cîțu au agreat varianta premierului prin rotație, în viitorul guvern PNL-PSD-UDMR, potrivit surselor Antena 3.

Este doar o înțelegere între Marcel Ciolacu și Florin Cîțu să existe o alternanță a celor doi președinți pentru funcția de premier, iar primul ar urma să fie Marcel Ciolacu.

Ceilalți lideri ai Partidului Național Liberal, cei apropiați de președintele Klaus Iohannis, nu sunt de acord cu această formulă rotativă. Așteaptă ca președintele să-i cheme la o întâlnire informală pe toți liderii acestei posibile coaliții de guvernare.

Potrivit informațiilor Antena 3, Klaus Iohannis îl preferă în continuare pe Nicolae Ciucă premier.

