Vedete şi oameni de afaceri, prezenţi la ceremonia de învestire a lui Nicuşor Dan: "Este un om care preferă să facă"

Andreea Raicu, Delia şi Lora, printre vedetele care au fost prezente la ceremonia de învestire a lui Nicuşor Dan în funcţia de Preşedinte al României. Sursa foto: Agerpres

Pe lângă demnitari sau europarlamentari, alături de Nicuşor Dan au fost luni, la ceremonia oficială de învestire în funcția de Președinte al României, şi vedete, oameni de afaceri, dar şi actori. Cu toţii au transmis un singur mesaj: "România este pe drumul cel bun". Andreea Raicu a mărturisit într-un interviu oferit la Antena 3 CNN că a crezut foarte mult în Nicuşor Dan, că va câştiga cursa pentru fotoliul de la Cotroceni şi că împărtăşeşte aceleaşi valori pe care le are şi şeful statului.

Ceremonia în cadrul căreia Nicuşor Dan a fost învestit în funcţia de şef al statului român s-a desfășurat în plenul reunit al Parlamentului, după ce joia trecută, Curtea Constituțională a validat mandatului său.

Zeci de vedete din România au participat la ceremonia de învestire a noului Preşedinte. Anca Serea alături de soţul ei, Adrian Sînă, cunoscuta artistă Lora, dar şi Delia. Toţi au fost prezenţi pe platoul Marinescu de la Cotroceni. Iar foştii profesori ai lui Nicuşor Dan de la Universitatea Sorbona au urmărit live emoţionanta ceremonie. Dascălii de la prestigioasa universitate din Paris au avut un mesaj special pentru Preşedintele României.

Actorul Victor Rebenciuc a fost astăzi alături de Preşedintele Nicuşor Dan. La fel şi influenceri, dar şi oameni de afaceri precum Dan Şucu sau Andreea Raicu.

"Simt foarte multă bucurie, foarte multă speranţă. E un moment la care am visat foarte tare, pentru că nu m-am gândit niciodată la nicio altă variantă. Am crezut foarte tare în el, am crezut în valorile lui. Şi-mi doresc foarte tare să trăiesc într-o ţară care este condusă de un om cu astfel de valori, cu demnitate, cu respect, cu democraţie, cu tot ce avem nevoie să ne ducem într-o direcţie europeană", a declarat fosta prezentatoare TV, Andreea Raicu.

În timpul declaraţiilor oferite pentru Antena 3 CNN, Andreea Raicu a mai precizat despre Nicuşor Dan: "Este un om cât se poate de normal, care preferă să facă, în loc să mizeze pe imagine. Deci, nu cred că va renunţa la această normalitate. Sper că nu va renunţa la această normalitate".

Luni, la ora 12:00, Nicuşor Dan a mers la şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, consacrată depunerii jurământului de Preşedintele ales al României. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, Emil Constantinescu şi Patriarhul Daniel se numără printre numele sonore care au asistat la scenele istorice din Parlamentul României.