Victor Ponta, anunț despre revenirea în prima linie a politicii

Fostul premier Victor Ponta a declarat luni că după decizia de joi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în ce priveşte dosarul său, poate să îşi asume o funcţie de coordonare în partidul Pro România.



"În 2015, în luna iunie, dacă nu greşesc, am demisionat din funcţia de preşedinte al PSD, anunţând că nu voi mai ocupa nicio funcţie de conducere în niciun partid din România până la momentul la care instanţa de judecată, Curtea Supremă, se va pronunţa asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei mele. Având în vedere decizia de joia trecută a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de astăzi (luni - n.r.) începând, în mod oficial şi cred cu fruntea sus, pot să asum o funcţie de coordonare alături de colegii mei şi de iniţiere, până la urmă, a unui nou partid politic, Pro România. Este un partid care îşi propune să fie în Parlament, capabil de a veni cu proiecte şi de a sprijini proiecte de competenţă guvernamentală, deci nu suntem din prima total împotriva guvernului, dar nici nu suntem votanţii guvernului aşa cum sunt alţii şi, spre deosebire de Opoziţia clasică, vom veni şi cu soluţii concrete, cu amendamente la proiectele de legi, cu poziţii politice foarte clare", a spus Ponta într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că în zilele următoare membrii Pro România vor începe munca de organizare a structurilor teritoriale, iar până la sfârşitul acestei luni vor avea un eveniment de lansare a proiectului politic, a agendei politice, a principalelor obiective şi vor fi prezentaţi şi 10-12 colegi care vor fi responsabili de domeniile esenţiale pentru care un partid trebuie să aibă politici publice.



"Nu pot să spun că Pro România se va ralia imediat Opoziţiei, PNL, eu încă nu văd o Opoziţie. Să fii contra, e în regulă, dacă ai argumente. Să fii contra e în regulă dacă ai oameni mai buni decât cei pe care îi critici. Cred că putem veni şi cu argumente mai bune şi cu oameni mai buni decât ceea ce există în acest moment şi o să vedeţi cum se face opoziţie şi ştie domnul Dragnea că mă pricep la acest lucru mult mai bine decât ce ar dori domnia sa, la fel miniştrii şi reprezentanţii săi", a afirmat fostul premier.



Ponta a adăugat că demisia din PSD a fost o decizie bună.



"Eu cred că am făcut bine că am demisionat din funcţia de preşedinte al PSD, pentru că într-o democraţie un om politic care este acuzat, inculpat oficial, nu poate să rămână într-o funcţie de conducere a unui partid pentru că înseamnă că îţi foloseşti partidul ca să te aperi pe tine. Am respectat toate regulile, nu am schimbat nicio lege, nici Codul Penal, nici altceva ca să mă apăr pe mine. Nu s-a aplicat în cazul meu nicio decizie a Curţii Constituţionale, eu nu am fost acuzat de abuz în serviciu. (...) Acum mă aştept ca cei care fac acuzaţii nefondate să fie şi ei responsabili. Eu de astăzi las în urmă ceea ce a fost şi alături de colegii mei vreau să facem o alternativă la PSD Dragnea şi la PNL Orban, pentru că eu cred că sunt mulţi oameni care aşteaptă acest lucru", a menţionat Ponta.



Fostul premier Victor Ponta şi Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi ''Şova şi Asociaţii'', au fost achitaţi joi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul "Rovinari - Turceni"