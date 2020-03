Violeta Alexandru, după avizul negativ pentru neprezentare: "Fake news! Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja"

Audierile s-au desfășurat prin sistem de videoconferință, după ce Ludovic Orban a anunțat că miniștrii PNL sunt în autoizolare din cauza coronavirusului.

Parlamentarii au spus că i-au dat aviz negativ Violetei Alexandru fiindcă nu a răspuns la telefon.

Violeta Alexandru infirmă acest lucru și spune că, de fapt, a fost pusă în așteptare și apoi deconectată de la apel.

"FAKE NEWS

Audierea din această dimineață ...

La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am așteptat pe hold până am fost deconectată.

L-am sunat imediat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă și să îi spun că sunt la dispoziția Comisiei.

Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja!

Circul PSD nu se dezminte!", a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.