Viorica Dăncilă: Alegerile europarlamentare nu au fost câştigate de PNL sau USR

Foto: Agerpres

Alegerile europarlamentare nu au fost câştigate de PNL sau USR, ci au fost pierdute de PSD şi trebuie pornit de la această realitate, a declarat vineri seara, la Constanţa, preşedintele social-democraţilor, Viorica Dăncilă.



"Este un moment de bilanţ pe care trebuie fiecare dintre noi să-l tratăm cu foarte multă atenţie. (...) Alegerile europarlamentare nu au fost câştigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD şi trebuie să pornim de la această realitate, trebuie să vedem unde am greşit, unde am pierdut încrederea oamenilor, unde ne-am abătut de la drumul pe care l-am promis electoratului nostru, pentru a nu mai face aceleaşi greşeli. Nu vrem să sancţionăm pe nimeni, nu vrem să certăm pe nimeni, pentru că nu ne ajută acest lucru. Vreau ca împreună să identificăm soluţiile pentru a câştiga din nou încrederea românilor, pentru a aduce din nou alături de noi pe cei care ne-au votat în 2016 şi care acum n-au mai venit alături de PSD. Este adevărat că n-au votat cu alt partid politic, dar s-au desprins de noi, s-au desprins de mesajul politic şi nu au mai venit la vot. Este adevărat că s-a greşit", a declarat premierul la Conferinţa Judeţeană a PSD Constanţa.



Liderul PSD a amintit că partidul pe care îl conduce a excelat mereu, de-a lungul timpului, prin organizare, ceea ce nu s-a mai întâmplat la alegerile europarlamentare din 26 mai.



"Oare am acţionat noi la fel de bine din punct de vedere organizatoric? Am fost noi la fel de bine organizaţi? Am făcut noi aceeaşi organizare în fiecare localitate, am avut noi acelaşi dialog cu cetăţenii, pe care l-am avut de fiecare dată? Oare primarii noştri, care sunt primari destoinici, şi care îşi iubesc comunităţile şi care luptă pentru proiectele lor în fiecare comunitate, oare preocupaţi de cât mai multe investiţii în localitate, de cât mai multe realizări, de realizarea programului promis, au avut acelaşi dialog constant cu cetăţenii? Eu cred că nu. (...) Am răspuns doar atacurilor venite din partea Opoziţiei, am avut o singură temă şi pe acea temă am discutat de fiecare dată, iar PSD a fost în defensivă. Eu cred că trebuie să schimbăm abordarea, trebuie să vorbim mai mult despre ceea ce a făcut acest guvern, şi am făcut destule lucruri bune pentru populaţie. Trebuie să mergem din nou alături de oameni. (...) Nu ne luptăm cu contracandidaţii noştri, ne luptăm pentru această ţară şi pentru cetăţenii ei", a afirmat Viorica Dăncilă.