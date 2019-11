Viorica Dăncilă, anunț înainte de dezbatere: „Eu am ales să am o discuție liberă, cu oricine are întrebări”

Foto: Gov.ro

Candidata PSD la prezidențiale, Viorica Dăncilă, a făcut câteva precizări legate de întâlnirea cu presa pe care o va avea, marți, începând cu ora 18, 00 la Parlament.

Fostul premier a reiterat într-un mesaj pe Facebook, că orice campanie electoralară are nevoie „de dialog, de dezbateri, de o prezentare coerentă a viziunii pentru România”.

„Eu nu pot fi de acord cu fuga de asumare și fuga de întrebări, nici cu aroganța pe care o afișează președintele Iohannis și disprețul pentru dreptul românilor la informare. Acest elitism al domnului Iohannis și această selecție pe care a făcut-o pentru evenimentul de astăzi trădează de fapt teama de un dialog autentic, teama de adevăruri incomode.Eu am ales să am o discuție liberă, deschisă, cu oricine are întrebări despre viziunea candidatului pentru România. Voi avea un dialog deschis cu TOȚI jurnaliștii care își doresc să participe, astăzi, începând cu ora 18:00, la Palatul Parlamentului, sala Spiru Haret. Accesul este liber pentru toți reprezentanții mass-media desemnați de către instituțiile pe care le reprezintă. Intrarea se face pe baza legitimației de presă și a actului de identitate la intrarea S2, începând cu ora 16:00”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

De altfel, liderul social-democraților Viorica Dăncilă va fi invitata lui Mihai Gâdea la ”Sinteza Zilei”, începând cu ora 21.00.